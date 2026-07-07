Dura confesión de Néstor Lorenzo sobre el desgaste que sufre Colombia en el Mundial

La Selección Colombia no solo ha tenido que superar a sus rivales en la cancha durante el Mundial 2026. También ha afrontado un exigente reto logístico que la convierte en una de las delegaciones con mayor desgaste del torneo, tras recorrer cerca de 74.000 kilómetros entre México, Estados Unidos y Canadá, los tres países anfitriones de la Copa del Mundo.

A pesar de los miles de kilómetros recorridos y de los constantes cambios de condiciones, Colombia llega invicta a los octavos de final y buscará mantener su buen rendimiento para seguir escribiendo historia en el Mundial 2026.

En la previa del duelo de octavos de final frente a Suiza, el seleccionador Néstor Lorenzo fue consultado sobre el impacto que han tenido los constantes desplazamientos y reconoció que el aspecto físico y la adaptación han representado un desafío para todo el grupo.

Néstor Lorenzo habló del desgaste de Colombia tras recorrer más de 74.000 kilómetros en el Mundial: "No es bueno viajar"

"Sí, por supuesto que no es bueno viajar. No solo el viaje, sino el cambio de usos horarios, el cambio de clima", respondió el técnico argentino al ser interrogado sobre si esta situación supone una desventaja para Colombia.

La Tricolor ha disputado encuentros en diferentes ciudades de México, Estados Unidos y ahora Canadá, enfrentando cambios permanentes de temperatura, humedad y altitud en un calendario que ha exigido una rápida capacidad de adaptación.

Lorenzo explicó que el cuerpo técnico era consciente de las dificultades que implicaba un Mundial organizado por tres países, aunque admitió que el recorrido asignado a Colombia ha sido particularmente exigente.

Colombia vs. Suiza: transmisión por el Canal RCN, APP del Canal RCN y tik tok

"Vamos de la humedad, de la altura; jugamos en la altura, en la humedad, en la sequedad. Estamos un poco expuestos a esos cambios. Sabíamos que iba a ser así; el hecho de que se haya realizado el Mundial en tres países, que es un continente enorme, no le podían tocar a cualquiera", manifestó.

Pese al desgaste acumulado, el entrenador dejó claro que la Selección no busca excusas antes del compromiso frente a Suiza y aseguró que el grupo se ha enfocado en responder de la mejor manera en cada escenario.

"Bueno, nos tocó a nosotros y hay que aceptarlo, tratar de solucionarlo en el día a día y tener la mejor prestación posible", concluyó Lorenzo.