El Metropolitano estrena césped híbrido: así luce la nueva cancha

El estadio Metropolitano Roberto Meléndez avanza hacia la etapa final de su proceso de modernización con la instalación de un nuevo césped híbrido, una tecnología que busca elevar las condiciones de la cancha y llevar el escenario deportivo de Barranquilla a estándares internacionales.

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, confirmó el inicio de los trabajos y destacó la importancia de la intervención para uno de los principales escenarios deportivos de Colombia.

“¡El Supermetro tendrá una cancha a la altura de los grandes estadios del mundo!”, escribió el mandatario en sus redes sociales al anunciar el comienzo de la instalación.

La nueva superficie combina más de un 90 % de pasto natural con fibras sintéticas que representan aproximadamente entre el 8 % y el 9 % de la estructura. Estos hilos son introducidos a gran profundidad para brindar mayor estabilidad y resistencia al terreno de juego.

Así queda el Metropolitano con su nuevo césped: una cancha de nivel mundial

El sistema implementado en Barranquilla es de origen alemán y está diseñado para soportar un uso intenso. Uno de sus principales beneficios será la capacidad de recuperación del terreno después de partidos y eventos masivos.

Char explicó que la nueva cancha permitirá que el escenario mantenga mejores condiciones durante una mayor cantidad de actividades.

“Ya comenzamos a instalar el césped híbrido de la cancha, una tecnología que la hará mucho más resistente y permitirá que se recupere más rápido para mantenerse en excelentes condiciones durante partidos y conciertos”, señaló.

Césped de nivel mundial: así avanza la transformación del Metropolitano

La tecnología también favorecerá el drenaje y la estabilidad del campo durante las temporadas de lluvia, mientras que la combinación de materiales busca ofrecer una superficie más uniforme y segura para los futbolistas.

“Además, ofrecerá una superficie más segura para ayudar a prevenir lesiones en los jugadores”, agregó el alcalde.

El proceso contempla la utilización de 88 agujas por kilómetro, mediante las cuales se introducen las fibras que refuerzan la estructura del césped y contribuyen a su durabilidad.

Metropolitano de Barranquilla entra en la recta final de su modernización con nuevo césped híbrido

La intervención pretende convertir nuevamente al Metropolitano en un escenario de referencia para el fútbol y los grandes espectáculos. Char destacó que el sistema ya está presente en algunos de los estadios más importantes del mundo.

“Este sistema que hoy estamos implementando ya está presente en algunos de los escenarios deportivos más importantes del mundo, como el estadio del Real Madrid”, afirmó.

El alcalde cerró su mensaje resaltando el significado del proyecto para la ciudad: “Así seguimos construyendo la casa del Junior, de la Selección Colombia y de todos los barranquilleros, con una cancha de primer nivel para los grandes eventos”.

La modernización busca que el Metropolitano esté preparado para recibir partidos de alto nivel y conciertos consecutivos, con una superficie más resistente, estable y de rápida recuperación.