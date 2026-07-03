"El Mundial comienza en octavos": debate mundialista previo a Colombia vs. Ghana

Antes del decisivo duelo frente a Ghana por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, el analista Carlos Antonio Vélez compartió su lectura sobre el presente de la selección Colombia y dejó un mensaje claro: "el verdadero reto apenas comienza en la siguiente ronda".

Carlos Antonio Vélez analizó el presente de la Selección Colombia en la antesala del duelo contra Ghana y aseguró que, pese al respeto que merece el rival africano, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo tiene la obligación deportiva de avanzar a los octavos de final del Mundial 2026.

El periodista destacó que, al revisar las estadísticas de la fase previa, Ghana ha mostrado un rendimiento defensivo superior al del conjunto colombiano: "Los tres partidos de este Mundial y Ghana te gana en defensa. Los números de Ghana en estos tres, defensivamente, son mejores que los nuestros. ¿Por qué? Porque se dedican a defender. Y entonces son mucho más notorios los guarismos", explicó.

Carlos Antonio Vélez comparó a Colombia con Ghana y dejó una advertencia antes del duelo

Colombia llega con mejores registros en ataque, un aspecto determinante para inclinar la balanza: "Colombia tiene mejores números ofensivamente hablando. Si usted hace la comparación, Colombia tiene en uso del balón unos mejores registros. Todos esos resaltados, que son ofensivos, todos esos resultados a favor de Colombia", afirmó.

El analista también hizo referencia al proceso de Carlos Queiroz al frente del combinado africano y recordó la evolución que ha tenido el equipo desde la llegada del entrenador portugués.

"Desde que agarró este equipo, Queiroz tiene dos empates, una victoria y una derrota en el último partido frente a Croacia. Venían de una sucesión de derrotas. Cinco seguidas, que forzaron la salida del anterior técnico y por eso llegó Queiroz", señaló.

Contundente mensaje a Colombia antes de Ghana: "Lo de hoy tendría que ser un trámite"

Más allá de las estadísticas, Vélez fue contundente al explicar cuál debe ser la exigencia para Colombia en esta Copa del Mundo. Para él, superar los dieciseisavos no representa un logro extraordinario, sino el punto de partida de la verdadera competencia.

"No voy a decir que es una obligación ganar, pero lo lógico sería ganar. Lo lógico es llegar a octavos. Es que el Mundial comienza en octavos. El Mundial no comienza en dieciseisavos", manifestó.

Finalmente, dejó claro cuál sería, a su juicio, el balance ideal para la Tricolor en el torneo: "Y nosotros sí tenemos que estar mínimo en octavos. Por eso digo un gran Mundial es si llegamos a cuartos para mí. Entonces, lo de hoy tendría que ser un trámite, respetando por supuesto al rival", concluyó.