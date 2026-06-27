El Pibe Valderrama se la jugó: hizo un inesperado pronóstico sobre Colombia en el Mundial

La Selección Colombia afrontará este sábado una de las pruebas más exigentes de la fase de grupos del Mundial 2026 cuando se mida a Portugal.

A pocas horas del compromiso, una de las voces más autorizadas del fútbol colombiano, Carlos 'El Pibe' Valderrama, dejó un mensaje cargado de optimismo y confianza en el equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

El histórico capitán de la Tricolor aseguró que Colombia debe salir a buscar la victoria desde el primer minuto y no especular con el resultado, pese a enfrentar a uno de los favoritos del torneo.

'El Pibe' Valderrama confía plenamente en Colombia: “No vamos a pensar en el empate, tenemos que ganar”

“Nosotros tenemos que imponer condiciones, no vamos a pensar en el empate, tenemos que pensar en ganar”, afirmó Valderrama, quien además se mostró convencido del potencial del seleccionado nacional.

El exmediocampista también se atrevió a proyectar el desenlace del Mundial y sorprendió con su pronóstico.

“Campeón Colombia, segundo Argentina, tercero España y cuarto Francia”, manifestó con la confianza que lo caracteriza, dejando claro que cree en las posibilidades de la Tricolor para conquistar el primer título mundial de su historia.

Valderrama también destacó el nivel que ha mostrado Colombia en sus dos primeras presentaciones, especialmente en la victoria sobre República Democrática del Congo, y respaldó la continuidad del equipo titular.

“Estoy haciendo fuerza para que James haga un gol”: el mensaje del Pibe Valderrama

“El equipo está jugando bien, va a ser un buen partido ante Portugal y vamos a ganar. Equipo que gana no se toca. El segundo partido jugamos muy bien, hay que mantener ese ritmo”, aseguró.

Además, el ídolo del fútbol colombiano reveló un deseo especial para el compromiso frente a los portugueses y expresó su apoyo a James Rodríguez, uno de los referentes del plantel.

“Estoy haciendo una fuerza para que James meta un gol y él sabe por qué”, comentó entre sonrisas, sin revelar el motivo de esa afirmación, aunque dejando ver la cercanía y el cariño que mantiene con el actual capitán de la Selección.