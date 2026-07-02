El último once de Queiroz con Colombia: solo seis siguen siendo titulares

El destino volvió a cruzar los caminos de Carlos Queiroz y la Selección Colombia. El entrenador portugués, hoy al frente de Ghana, será el rival de la Tricolor en los dieciseisavos de final del Mundial de 2026, un duelo que también revive el recuerdo de su paso por el banquillo colombiano entre 2019 y 2020.

El último partido de Queiroz como seleccionador terminó siendo el cierre de un ciclo que se desplomó tras las históricas goleadas sufridas en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

El ciclo de Queiroz comenzó con grandes expectativas. En la Copa América de 2019 sorprendió al vencer 2-0 a Argentina y avanzó con puntaje perfecto en la fase de grupos, aunque quedó eliminado por Chile en los cuartos de final. Sin embargo, el inicio de las eliminatorias cambió por completo el panorama.

El reencuentro de Queiroz con Colombia deja un dato que llama la atención sobre la Tricolor

Después de derrotar a Venezuela y empatar con Chile, Colombia sufrió dos golpes consecutivos: un 3-0 frente a Uruguay en Barranquilla y el histórico 6-1 ante Ecuador en Quito. Esos resultados precipitaron la salida del técnico portugués.

Aquella alineación estuvo conformada por Camilo Vargas; Luis Manuel Orejuela, Davinson Sánchez, Jeison Murillo y Johan Mojica; Jefferson Lerma, Juan Guillermo Cuadrado y Matheus Uribe; James Rodríguez, Luis Díaz y Duván Zapata.

Seis de esos once futbolistas continúan siendo piezas importantes en la Colombia de Néstor Lorenzo. Camilo Vargas sigue defendiendo el arco, mientras que Davinson Sánchez y Johan Mojica permanecen como titulares en la línea defensiva.

Jefferson Lerma conserva su lugar en el mediocampo y tanto James Rodríguez como Luis Díaz continúan liderando el ataque y la generación de juego del seleccionado nacional.

Queiroz vuelve a enfrentar a Colombia: estos son los seis que aún siguen con la Tricolor

En contraste, jugadores como Orejuela, Jeison Murillo, Matheus Uribe, Juan Guillermo Cuadrado y Duván Zapata ya no forman parte de los convocados, reflejando el proceso de renovación que ha vivido la Tricolor durante los últimos años al mando del argentino Néstor Lorenzo.

Ahora, casi seis años después de su despedida, Queiroz volverá a encontrarse con una Colombia que mantiene buena parte de la columna vertebral que él dirigió, pero que bajo Néstor Lorenzo logró consolidar un proyecto más estable.

El duelo frente a Ghana tendrá así un ingrediente especial: el reencuentro entre el entrenador portugués y varios de los jugadores que alguna vez fueron la base de su selección.