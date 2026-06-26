Emotivo homenaje de Colombia a Juan Fernando Quintero por sus 50 partidos

Los sueños de la infancia suelen perderse con el paso de los años, pero Juan Fernando Quintero se encargó de convertir el suyo en una realidad. En la previa del decisivo duelo frente a Portugal por el Mundial 2026, la Selección Colombia rindió homenaje al talentoso mediocampista por alcanzar los 50 partidos oficiales con la camiseta tricolor, recordando que su esencia nunca cambió.

A través de un emotivo video publicado en las redes sociales de la Federación Colombiana de Fútbol, aparece un Quintero niño describiendo con inocencia cuál era su función dentro de una cancha.

“Bueno, mi fútbol es darle el balón a los delanteros y poner a tocar a todos”, decía entonces, sin imaginar que años después cumpliría ese papel en la máxima categoría del fútbol mundial.

Juan Fernando Quintero, de un sueño de niño a 50 partidos con Colombia: “Mi fútbol es darle el balón a los delanteros”

Cincuenta partidos después, el volante antioqueño sigue siendo ese futbolista capaz de cambiar el ritmo de un encuentro con un pase, una pausa o una asistencia.

Su ingreso fue determinante en la victoria 1-0 sobre República Democrática del Congo, un resultado que dejó a Colombia muy cerca de asegurar el primer lugar del Grupo K.

Sin embargo, lejos de centrar la atención en su marca personal o en haber portado la cinta de capitán durante varios minutos, Quintero prefirió destacar el trabajo colectivo del equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

“Muy contento. Más allá de todo, somos un gran equipo, lo demostramos hoy y manejamos bien los momentos del partido”, aseguró en la zona mixta tras el compromiso.

Juan Fernando Quintero llegó a 50 partidos con Colombia y emocionó con un video de su infancia

Cuando fue consultado por el liderazgo que ejerció al ingresar al terreno de juego, el mediocampista fue claro al restarle protagonismo a su actuación.

“No, creo que ya va a reponer lo que venía haciendo James. Hicimos un gran primer tiempo y para eso están los cambios, para esos son los momentos de los partidos”, afirmó.

Respecto a la cinta de capitán, Quintero dejó una reflexión que resume el momento que vive la Selección Colombia.

“Estoy muy contento. Creo que esto no significa nada, simplemente dentro de la cancha uno trata de liderar muchas cosas. Es un momento histórico para nosotros. James, que es mi hermano, mi amigo, estoy muy contento”, concluyó.