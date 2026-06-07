Emotivo momento: así sonó el himno colombiano antes del duelo con Jordania

La Selección Colombia vivió uno de los momentos más emotivos de la tarde noche en el estadio Snapdragon Stadium de San Diego antes del amistoso frente a Jordania, último compromiso de preparación antes del inicio de la Copa Mundial de 2026.

Minutos antes del pitazo inicial, miles de aficionados colombianos presentes en las tribunas se unieron para entonar con fuerza el himno nacional, creando una atmósfera especial que acompañó a los dirigidos por Néstor Lorenzo en la salida al terreno de juego. El tradicional canto se convirtió en una muestra de apoyo para un equipo que busca llegar en óptimas condiciones a su debut mundialista.

Las imágenes de la transmisión oficial del Canal RCN mostraron a los jugadores concentrados y emocionados mientras sonaban las notas del himno colombiano. Futbolistas como James Rodríguez, Luis Díaz, Davinson Sánchez y Jefferson Lerma acompañaron el momento con visible orgullo, conscientes de la importancia del encuentro y de la cercanía de la cita orbital.

Video: así estremeció el himno colombiano al Snapdragon Stadium de San Diego

La presencia masiva de seguidores cafeteros volvió a convertir un escenario internacional en una especie de localía para Colombia. Banderas, camisetas amarillas y cánticos acompañaron la ceremonia protocolaria, demostrando una vez más el respaldo que recibe el combinado nacional fuera de sus fronteras.

Con el himno como punto de partida y el aliento constante de sus aficionados, Colombia inició su última prueba antes del Mundial con un ambiente cargado de ilusión, expectativa y confianza en lo que pueda realizar el equipo en la máxima cita del fútbol.