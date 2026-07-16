En medio de las críticas, Johan Mojica agradece condecoración por el Mundial 2026

Mientras la Selección Colombia continúa en el centro del debate por su eliminación en los octavos de final del Mundial 2026 y el rendimiento mostrado durante el torneo, Johan Mojica volvió a pronunciarse públicamente.

Esta vez lo hizo para agradecer el reconocimiento recibido por parte de la Gobernación del Valle del Cauca, distinción que también generó opiniones divididas entre algunos aficionados.

El jugador por ahora define su regreso al Mallorca para iniciar la pretemporada, Mojica intenta dejar atrás la polémica y valorar un reconocimiento que, según sus palabras, representa el esfuerzo y la dedicación de toda una carrera profesional.

Johan Mojica agradeció homenaje en el Valle en medio de las críticas por la eliminación de Colombia del Mundial

El lateral vallecaucano fue uno de los cuatro futbolistas homenajeados por la administración departamental, junto con Davinson Sánchez, Gustavo Puerta y Juan Camilo Portilla, en un acto encabezado por la gobernadora Dilian Francisca Toro.

Los jugadores recibieron la Orden al Mérito Vallecaucano en el grado de Gran Cruz, como reconocimiento a su trayectoria y representación del departamento en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Tras la ceremonia, Mojica compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales, en el que destacó el orgullo de representar a su tierra. "Me siento 100 % orgulloso de haber nacido en nuestra hermosa ciudad de Cali y de ser un vallecaucano más", escribió.

Mientras crecen las críticas, Johan Mojica recibió un reconocimiento y así reaccionó

El futbolista del Mallorca también expresó su gratitud por la distinción recibida. "Es un verdadero honor haber sido condecorado con la Orden al Mérito Vallecaucano, en el grado de Gran Cruz, como reconocimiento al trabajo, la disciplina y la dedicación durante tantos años de mi profesión", afirmó.

Además, dedicó unas palabras de agradecimiento a quienes hicieron posible el homenaje. "Muchas gracias a la Gobernación del Valle y a la gobernadora Dilian Francisca Toro por este tan significativo galardón. Gracias también a todas las personas que asistieron al acto, especialmente a mi familia, por acompañarme en este momento tan especial. Asimismo, felicito a mis compañeros y amigos de profesión que también fueron condecorados", agregó.

El reconocimiento llegó apenas una semana después de la eliminación de Colombia frente a Suiza en la tanda de penales, resultado que desató numerosas críticas hacia el equipo nacional. Mojica ha sido uno de los jugadores más cuestionados, especialmente por los bailes protagonizados antes de algunos partidos y en el camerino durante la competencia.

Pese al ambiente de inconformidad, el lateral ha defendido el trabajo realizado por el grupo y respaldó la continuidad del técnico Néstor Lorenzo.:"Que se quede muchos años más... es un excelente entrenador", afirmó días atrás, al tiempo que destacó que la Tricolor solo recibió un gol durante todo el torneo y no perdió ningún partido en los 90 minutos reglamentarios.