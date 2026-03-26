EN VIVO: Colombia Vs Croacia - Amistoso - La Suplente

La Selección Colombia enfrenta este jueves 26 de marzo a Croacia en amistoso de la fecha FIFA que sirve de preparación para la Copa del Mundo.

Transmisión por La Suplente

Todas las emociones del partido entre Colombia contra Croacia se podrán disputar con Voces del Deporte en donde Karen Daniela Morales, Cristian Solano, Carlos Ramírez y Sebastián Rueda llevarán a cabo una transmisión al estilo de Voces del Deporte.

Colombia prepara el Mundial

La Selección Colombia aprovechará el amistoso contra Croacia para prepara la fase de grupos de la Copa del Mundo.

El equipo nacional se medirá en el grupo K a Portugal, Uzbekistán y a una selección que llegará del repechaje internacional (República Democrática del Congo, Jamaica y Nueva Caledonia).

Colombia Vs Croacia

El partido entre la Selección Colombia contra Croacia por la fecha FIFA se disputa este jueves 26 de marzo a partir de las 6:30 de la tarde.

El compromiso se puede VER EN VIVO por la señal del Canal RCN y la APP de RCN.