EN VIVO Colombia Vs Croacia - minuto a minuto y goles – amistoso

La Selección Colombia enfrenta este jueves 26 de marzo a Croacia en el Camping World Stadium de Orlando, Florida, Estados Unidos, en partido amistoso de preparación para la Copa del Mundo.

EN VIVO Colombia Vs Croacia

Así llega Colombia al amistoso con Croacia

La Selección Colombia llega al duelo amistoso con el objetivo de consolidar la nómina de jugadores que citará el director técnico Néstor Lorenzo para disputar la Copa del Mundo.

Con una base en la que se destacan Camilo Vargas, Dávinson Sánchez, Daniel Muñoz, Jefferson Lerma, Richard Ríos, James Rodríguez, Luis Díaz y Luis Suárez, el estratega nacional le daría minutos a otros jugadores que luchan por ganarse un lugar en el equipo nacional.

El duelo contra Croacia le servirá a Colombia para preparar los partidos contra Portugal, Uzbekistán y una selección que llegará del repechaje a la fase de grupos del Mundil.

Croacia ¿potencia de Europa?

Por otro lado, Croacia choca con Colombia con figuras como Luka Modrić, Josip Stanišić y Mario Pašalić en su nómina.

Los europeos afrontan el duelo como preparación para lo que serán los partidos contra Inglaterra, Ghana y Panamá por la fase de grupos del Mundial.