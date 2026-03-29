EN VIVO: Colombia Vs Francia - Amistoso - La Suplente

La Selección Colombia enfrenta este domingo 29 de marzo a Francia en el segundo amistoso de la fecha FIFA, que sirve de preparación para la Copa del Mundo.

Después de caer ante Croacia, el equipo nacional tratará de mejorar el rendimiento demostrado, tanto a nivel individual como colectivo.

Transmisión por La Suplente

Todas las emociones del partido entre Colombia contra Francia se podrán disfrutar con La Suplente en donde Karen Daniela Morales, Cristian Solano, Carlos Ramírez y Sebastián Rueda llevarán a cabo una transmisión al estilo de Voces del Deporte.

Colombia quiere mejorar

La Selección Colombia tratará de mejorar su rendimiento contra Francia, teniendo en cuenta las dudas que se generaron en la derrota con Croacia.

Se espera que el entrenador Néstor Lorenzo realice importantes cambios en la alineación titular y le dé la oportunidad de sumar minutos a jugadores que no hicieron parte del anterior encuentro.

Colombia Vs Francia

El partido entre la Selección Colombia contra Francia por la fecha FIFA se disputa este domingo 29 de marzo a partir de las 2:00 de la tarde.

El compromiso se puede VER EN VIVO por la señal del Canal RCN y la APP de RCN.