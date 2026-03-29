EN VIVO Colombia Vs Francia - minuto a minuto y goles – amistoso

La Selección Colombia enfrenta este domingo 29 de marzo al seleccionado de Francia en el Northwest Stadium, Landover, Maryland, Estados Unidos, en partido amistoso de preparación para la Copa del Mundo que se podrá VER EN VIVO por la señal de Fútbol RCN y también contará con transmisión de LAFM y Deportes RCN.

EN VIVO Colombia Vs Francia

Así llega Colombia al amistoso contra Francia

La Selección Colombia enfrentará a Francia, después de sufrir una dura derrota ante Croacia en el primero de los dos amistosos de la fecha FIFA.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo tratará mejorar la imagen dejada en el duelo con el equipo croata, ya que quedaron en evidencias considerables errores defensivos y algunos bajos rendimientos a nivel colectivo e individual.

Se espera que el entrenador nacional realice importantes variantes en la nómina, con el objetivo de darle minutos a los jugadores que no lo hicieron contra Croacia.

Francia presentará nómina alterna

Por otro lado, la selección de Francia presentará una nómina alterna, después de haber vencido en su primer amistoso a Brasil.

El entrenador Didier Deschamps anunció que con el objetivo de no sobrecargar físicamente a sus jugadores hará importantes cambios en la nómina titular.

Samba - Kalulu, Lacroix, Hernández, Digne - Zaire-Emery, Kanté - Akliouche, Cherki, Doué - Thuram