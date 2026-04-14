EN VIVO Conmebol Liga de Naciones: Colombia vs Chile - minuto a minuto y goles - fecha 6

La Selección Colombia Femenina vuelve a escena este martes 14 de abril con un duelo clave frente a la Selección de Chile Femenina por la sexta jornada de la Liga de Naciones de la Conmebol, en un compromiso que puede marcar el rumbo hacia la clasificación al Mundial de Brasil 2027.

Chile es un equipo que pelea en zona de clasificación y exigirá máxima concentración a Colombia

La ‘Tricolor’ llega motivada tras su reciente victoria 2-1 ante Venezuela, resultado que le permitió alcanzar los 10 puntos e igualar la línea de Argentina en la parte alta de la tabla. En ese compromiso, figuras como Leicy Santos y Linda Caicedo fueron determinantes, y se perfilan nuevamente como piezas clave en el once titular.

La base del equipo colombiano se mantendría con nombres de experiencia como Carolina Arias y Jorelyn Carabalí en defensa, junto a un mediocampo sólido liderado por Marcela Restrepo y Lorena Bedoya. En ataque, la duda pasa por la acompañante de Caicedo, donde Gisela Robledo gana terreno tras su gol en la jornada anterior.

En frente estará un rival exigente. Chile llega en la cuarta posición con 7 unidades y con la necesidad de sumar tras caer ante Argentina, lo que lo convierte en un equipo peligroso y urgido de puntos.

Marsiglia advirtió sobre la dificultad del compromiso en la previa: Chile es un equipo que pelea en zona de clasificación y exigirá máxima concentración durante los 90 minutos.

El compromiso podrá verse a través de Canal RCN, tanto en su señal principal como en la aplicación del Canal RCN en su sección de Deportes, un juego que promete emociones y que puede acercar a Colombia al sueño mundialista.

La jornada futbolera comenzará desde la tarde con otros partidos de la competición: Perú vs Paraguay a las 3:45 p. m. y Venezuela vs Argentina a las 6:00 p. m., en una programación que marca una jornada clave en la lucha por los cupos al Mundial Femenino.

Colombia vs. Chile | EN VIVO - CONMEBOL - Liga de Naciones Femenina

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