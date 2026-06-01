La Selección Colombia enfrenta este lunes 1 de junio a Costa Rica en el estadio El Campín de Bogotá en el partido de despedida antes de emprender rumbo a Estados Unidos y afrontar la Copa del Mundo.

🔴EN VIVO 🔴La Suplente: Colombia vs. Costa Rica | Recta Final - Copa Mundial de la FIFA 2026

Todas las emociones y reacciones del partido entre la Selección Colombia contra Costa Rica se pueden seguir EN VIVO al estilo de La Suplente.

Alejandro Estrada y Juanda Caribe, ganador y finalista de la Casa de Los Famosos, respectivamente, estarán acompañados por Daniela Morales Duarte, Sebastián Rueda y David Quintero reaccionando a las incidencias del partido.

Colombia se alista para el Mundial

Después de enfrentar a Costa Rica este lunes en Bogotá, el equipo nacional continuará trabajando en la capital del país hasta el jueves 4 de junio, día en el que el equipo nacional se desplazará a San Diego, Estados Unidos, en donde se medirá con Jordania el domingo 7 de junio.

Posteriormente, Colombia se instalará en Guadalajara para ultimar detalles y preparar el debut contra Uzbekistán el 14 de junio.

Colombia Vs Costa Rica EN VIVO por el Canal RCN y la APP del Canal RCN

Todas las emociones del parido entre la Selección Colombia contra Costa Rica se podrán VER EN VIVO a partir de las 4:00 de la tarde a través de la señal abierta del Canal RCN .

También contará con transmisión EN VIVO ONLINE de Deportes RCN y la APP de RCN.