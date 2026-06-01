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Selección Colombia

🔴EN VIVO 🔴La Suplente: Colombia vs. Costa Rica | Recta Final - Copa Mundial de la FIFA 2026

La Selección Colombia se despide de su afición en Bogotá antes de afrontar la Copa del Mundo.
Daniel Zabala

La Selección Colombia enfrenta este lunes 1 de junio a Costa Rica en el estadio El Campín de Bogotá en el partido de despedida antes de emprender rumbo a Estados Unidos y afrontar la Copa del Mundo.

🔴EN VIVO 🔴La Suplente: Colombia vs. Costa Rica | Recta Final - Copa Mundial de la FIFA 2026

Todas las emociones y reacciones del partido entre la Selección Colombia contra Costa Rica se pueden seguir EN VIVO al estilo de La Suplente.

Alejandro Estrada y Juanda Caribe, ganador y finalista de la Casa de Los Famosos, respectivamente, estarán acompañados por Daniela Morales Duarte, Sebastián Rueda y David Quintero reaccionando a las incidencias del partido.

Colombia se alista para el Mundial

Después de enfrentar a Costa Rica este lunes en Bogotá, el equipo nacional continuará trabajando en la capital del país hasta el jueves 4 de junio, día en el que el equipo nacional se desplazará a San Diego, Estados Unidos, en donde se medirá con Jordania el domingo 7 de junio.

Posteriormente, Colombia se instalará en Guadalajara para ultimar detalles y preparar el debut contra Uzbekistán el 14 de junio.

Colombia Vs Costa Rica EN VIVO por el Canal RCN y la APP del Canal RCN

Todas las emociones del parido entre la Selección Colombia contra Costa Rica se podrán VER EN VIVO a partir de las 4:00 de la tarde a través de la señal abierta del Canal RCN .

También contará con transmisión EN VIVO ONLINE de Deportes RCN y la APP de RCN.

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