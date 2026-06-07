🔴EN VIVO 🔴La Suplente: Colombia vs. Jordania | Recta Final - Copa Mundial de la FIFA 2026

La Selección Colombia enfrenta este domingo 7 de junio a Jordania en San Diego, como último examen antes de la Copa del Mundo. Todas las emociones y reacciones del partido entre la Selección Colombia contra Jordania se pueden seguir EN VIVO al estilo de La Suplente.

Colombia se alista para el Mundial: último examen

La Selección Colombia enfrenta este domingo el último examen antes del inicio de la Copa Mundial de 2026 al medirse a Jordania en el Snapdragon Stadium de San Diego, Estados Unidos.

Más allá del resultado, el compromiso representa una oportunidad clave para que el técnico Néstor Lorenzo ajuste los últimos detalles de cara al debut mundialista frente a Uzbekistán

Tras la victoria 3-1 sobre Costa Rica en Bogotá, el cuerpo técnico planea presentar una nómina más cercana a la que competirá en el Grupo K, donde también figuran Portugal y la República Democrática del Congo.

Posteriormente, el próximo miércoles Colombia viajará a Guadalajara para ultimar detalles y preparar el debut contra Uzbekistán el 17 de junio en Ciudad de México.

Colombia Vs Jordania EN VIVO por el Canal RCN y la APP del Canal RCN

Todas las emociones del parido entre la Selección Colombia contra Jordania se podrán VER EN VIVO a partir de las 6:00 de la tarde a través de la señal abierta del Canal RCN .

También contará con transmisión EN VIVO ONLINE de Deportes RCN y la APP de RCN.