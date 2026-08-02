La Selección Colombia Femenina de Mayores afronta este domingo un partido determinante en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El equipo dirigido por Ángelo Marsiglia se mide con Puerto Rico en la tercera fecha del grupo B, con la obligación de conseguir una victoria para avanzar a las semifinales del torneo.

Al minuto 26 llegó el gol del equipo tricolor, Ingrid Guerra marcó de tiro libre. Desde la transmisión aseguraron que la juez central decretó 30 minutos de receso mientras pasa la inclemente lluvia que azota el Estadio Cibao, Santiago, (Republica Dominicana).

Colombia vs. Puerto Rico EN VIVO: hora y claves del partido por la clasificación

Colombia llega a esta jornada después de vivir un comienzo contrastante. En su debut goleó 5-0 a Jamaica, resultado que le permitió iniciar con confianza el camino hacia la lucha por las medallas. Sin embargo, el segundo partido terminó con derrota 1-0 frente a México, un resultado que complicó sus posibilidades de clasificación.

Ante las mexicanas, Paola García marcó el único gol del compromiso a los 29 minutos, después de una asistencia de Nicole Pérez. La atacante superó la salida de Natalia Giraldo con una definición por encima de la arquera colombiana.

La Tricolor buscó reaccionar durante el segundo tiempo, pero encontró dificultades para superar la defensa mexicana y a la arquera Celeste Espino. Las dirigidas por Marsiglia tuvieron algunas aproximaciones, aunque no consiguieron encontrar el empate.

Colombia vs. Puerto Rico EN VIVO: la Tricolor se juega la clasificación en los Centroamericanos

Ese resultado dejó a Colombia obligada a ganar frente a Puerto Rico. El equipo puertorriqueño también llegó a la última fecha con posibilidades de avanzar, por lo que el encuentro adquiere carácter de final para ambas selecciones.

Marsiglia deberá buscar nuevamente la mejor versión de un equipo que mostró contundencia en el debut, pero que sufrió ante México. La clasificación a semifinales pasa ahora por conseguir los tres puntos y evitar cualquier especulación con otros resultados.

El duelo ante Puerto Rico será, además, la oportunidad para que Colombia recupere las sensaciones mostradas en el 5-0 contra Jamaica y cierre la fase de grupos con una victoria que le permita continuar en carrera por las medallas.

Colombia vs Puerto Rico: fecha, hora y cómo VER EN VIVO

El encuentro Colombia vs Puerto Rico está programado para este domingo 02 de agosto a las 3:00 p. m. de Colombia. El partido será transmitido por Centro Caribe Sports Channel. Además, puede seguir las emociones a través de Deportes RCN.