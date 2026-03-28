EN VIVO: rueda de prensa Selección Colombia previo al partido con Francia

La Selección Colombia continúa con su preparación para disputar la Copa del Mundo de 2026. Después de caer ante Croacia en el primero de los dos amistosos de la fecha FIFA, el equipo nacional ultima detalles para enfrentar este domingo 29 de marzo a Francia en Washington.

Nueva prueba para la Selección Colombia

El partido contra Francia le servirá a la Selección Colombia y al director técnico Néstor Lorenzo para encontrar variantes de cara a lo que será la participación en la Copa del Mundo.

Adicionalmente, el duelo le permitirá al equipo nacional mejorar la regular imagen dejada en la derrota ante Croacia, ya que quedaron en evidencia algunos errores individuales y bajos rendimientos.

EN VIVO rueda de prensa de la Selección Colombia previo al partido con Francia

La rueda de prensa de la Selección Colombia, en la que estará el director técnico Néstor Lorenzo junto a un jugador del plantel nacional, se podrá VER EN VIVO este sábado 28 de marzo a partir de las 9:20 de la mañana en el canal de YouTube de Deportes RCN.

Colombia Vs Francia: fecha, hora y cómo VER EN VIVO el amistoso

El amistoso entre la Selección Colombia contra Francia se disputará este domingo 29 de marzo a partir de las 2:00 de la tarde, horario colombiano. Todas las emociones del compromiso se podrán disfrutar por la señal de Fútbol RCN. También por el Canal RCN, la APP del Canal RCN y el canal de YouTube de Deportes RCN.