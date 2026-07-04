"Es una gran amenaza": el brutal elogio de Zlatan a la Selección Colombia

La histórica clasificación de la Selección Colombia a los octavos de final del Mundial 2026 tras derrotar 1-0 a Ghana sigue generando repercusiones en el fútbol internacional.

Uno de los elogios más destacados llegó de una voz autorizada: el exdelantero sueco Zlatan Ibrahimović, quien quedó impresionado con el nivel mostrado por el equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

Durante su análisis para Fox Soccer, el exgoleador de clubes como Milan, Barcelona y PSG aseguró que el rendimiento de la 'Tricolor' no debería sorprender a quienes conocen el fútbol.

Zlatan fue contundente tras el triunfo de Colombia: "El que los enfrente debe tener cuidado"

"La gente del fútbol que sabe y que estudia el fútbol, sabe que Colombia es un gran equipo; eso no es una sorpresa. Tuvieron el control total del partido, Ghana nunca fue una amenaza para Colombia, de una u otra forma ellos dominaron el juego", afirmó.

Ibrahimović también envió un mensaje al resto de selecciones que continúan en competencia al destacar el momento que vive el combinado nacional: "Lo digo, esta Colombia es una gran amenaza en esta Copa del Mundo. El que los enfrente tiene que ser cuidadoso porque están llenos de confianza", sentenció.

"Juegan como locales": Zlatan explicó la gran ventaja que tiene Colombia

El exfutbolista también resaltó el respaldo que recibe el equipo colombiano en cada estadio.

"Si miras a los fans, ellos juegan como locales, tienen todo el apoyo", comentó, antes de agregar que las condiciones climáticas también favorecen al conjunto cafetero: "Se sienten bien, se sienten como si estuvieran en casa, se sienten incluso mejor y van a seguir adelante".

Con el gol de Jhon Arias y una sólida actuación colectiva, Colombia ratificó su candidatura al título y, además, se ganó el reconocimiento de una de las mayores leyendas del fútbol mundial.