Fan Zone de RCN: horarios, partidos y más detalles para ver la Copa del Mundo 2026

La Copa del Mundo 2026 empezó con grandes emociones y sorpresivos resultados, que sin duda han llamado la atención de todos los aficionados del fútbol.
Fan Zone de RCN
RCN, en alianza con Mundo Aventura, dispuso de un increíble Fan Zone en el que los aficionados de la Selección Colombia y de la Copa del Mundo podrán disfrutar de todas las emociones del certamen.
Las personas que asistan a Mundo Aventura verán los partidos de la Copa del Mundo en pantalla gigante en cómodas instalaciones con puf, venta de comidas y bebidas y además shows musicales.
Horarios y partidos del Fan Zone de RCN
17 de junio
Uzbekistán Vs Colombia
Hora inicio evento: 12:00 P.M.
Hora inicio partido: 9:00 P.M.
18 de junio
Suiza Vs Bosnia y Herzegovina
Hora inicio evento: 10:00 P.M.
Hora inicio partido: 2:00 P.M.
19 de junio
Escocia Vs Marruecos
Hora inicio evento: 3:00 P.M.
Hora inicio partido: 5:00 P.M.
20 de junio
Alemania Vs Costa de Marfil
Hora inicio evento: 1:00 P.M.
Hora inicio partido: 3:00 P.M.
21 de junio
Bélgica Vs Irán
Hora inicio evento: 12:00 P.M.
Hora inicio partido: 2:00 P.M.
22 de junio
Argentina Vs Austria
Hora inicio evento: 10:00 A.M.
Hora inicio partido: 12:00 P.M.
23 de junio
Colombia Vs Congo
Hora inicio evento: 7:00 P.M.
Hora inicio partido: 9:00 P.M.
24 de junio
Escocia Vs Brasil
Hora inicio evento: 3:00 P.M.
Hora inicio partido: 5:00 P.M.
25 de junio
Ecuador Vs Alemania
Hora inicio evento: 1:00 P.M.
Hora inicio partido: 3:00 P.M,
26 de junio
Uruguay Vs España
Hora inicio evento: 5:00 P.M.
Hora inicio partido: 7:00 P.M.
27 de junio
Colombia Vs Portugal
Hora inicio evento: 5:00 P.M.
Hora inicio partido: 7:00 P.M.