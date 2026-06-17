Fan Zone de RCN: horarios, partidos y más detalles para ver la Copa del Mundo 2026

La Copa del Mundo 2026 empezó con grandes emociones y sorpresivos resultados, que sin duda han llamado la atención de todos los aficionados del fútbol.

Fan Zone de RCN

RCN, en alianza con Mundo Aventura, dispuso de un increíble Fan Zone en el que los aficionados de la Selección Colombia y de la Copa del Mundo podrán disfrutar de todas las emociones del certamen.

Las personas que asistan a Mundo Aventura verán los partidos de la Copa del Mundo en pantalla gigante en cómodas instalaciones con puf, venta de comidas y bebidas y además shows musicales.

Horarios y partidos del Fan Zone de RCN

17 de junio

Uzbekistán Vs Colombia

Hora inicio evento: 12:00 P.M.

Hora inicio partido: 9:00 P.M.

18 de junio

Suiza Vs Bosnia y Herzegovina

Hora inicio evento: 10:00 P.M.

Hora inicio partido: 2:00 P.M.

19 de junio

Escocia Vs Marruecos

Hora inicio evento: 3:00 P.M.

Hora inicio partido: 5:00 P.M.

20 de junio

Alemania Vs Costa de Marfil

Hora inicio evento: 1:00 P.M.

Hora inicio partido: 3:00 P.M.

21 de junio

Bélgica Vs Irán

Hora inicio evento: 12:00 P.M.

Hora inicio partido: 2:00 P.M.

22 de junio

Argentina Vs Austria

Hora inicio evento: 10:00 A.M.

Hora inicio partido: 12:00 P.M.

23 de junio

Colombia Vs Congo

Hora inicio evento: 7:00 P.M.

Hora inicio partido: 9:00 P.M.

24 de junio

Escocia Vs Brasil

Hora inicio evento: 3:00 P.M.

Hora inicio partido: 5:00 P.M.

25 de junio

Ecuador Vs Alemania

Hora inicio evento: 1:00 P.M.

Hora inicio partido: 3:00 P.M,

26 de junio

Uruguay Vs España

Hora inicio evento: 5:00 P.M.

Hora inicio partido: 7:00 P.M.

27 de junio

Colombia Vs Portugal

Hora inicio evento: 5:00 P.M.

Hora inicio partido: 7:00 P.M.