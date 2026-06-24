Fechas y posibles rivales de Colombia en los dieciseisavos de final del Mundial 2026

La clasificación de Colombia a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 desató una auténtica fiesta en todo el país. Miles de aficionados se congregaron en plazas, centros comerciales, parques y zonas de aficionados para celebrar el sufrido triunfo por 1-0 sobre República Democrática del Congo, resultado que aseguró la presencia de la Tricolor en la primera ronda de eliminación directa.

Aunque falta el partido contra Portugal, el equipo de Lorenzo puede ir trazando una hoja de ruta en dado de clasificar en una u otra posición.

La tensión acompañó gran parte del encuentro debido a las oportunidades desperdiciadas por Colombia y las intervenciones del arquero Lionel Mpasi, quien mantuvo con vida a los africanos durante buena parte del compromiso.

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La explosión de alegría llegó en el minuto 75 cuando Daniel Muñoz rompió el empate y marcó el único gol de la noche. A partir de ese momento, las cornetas, los abrazos y los cánticos se multiplicaron en cada rincón del país.

La clasificación quedó sellada y Colombia se convirtió en una de las selecciones instaladas en la fase de los mejores 32 del campeonato.

Ahora la atención se centra en el duelo del próximo sábado frente a Portugal, partido que definirá la posición final del Grupo K y, en consecuencia, el camino que recorrerá la Selección en las rondas decisivas.

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El panorama es claro. Colombia ya tiene garantizado, como mínimo, el segundo lugar de la zona. Si termina en esa posición, disputará los dieciseisavos de final el 2 de julio en Toronto, enfrentando al segundo clasificado del Grupo L (Inglaterra, Ghana o Croacia).

Sin embargo, el objetivo de Lorenzo y sus jugadores es conservar el liderato. Para lograrlo, les bastará un empate o una victoria frente a Portugal. En ese escenario, Colombia avanzará como primera del Grupo K y jugará el 3 de julio en Kansas City frente a uno de los mejores terceros clasificados de los grupos D, E, I, J o L.

Con la clasificación asegurada y el sueño intacto, la Tricolor afrontará el choque contra Portugal con la posibilidad de obtener una ubicación más favorable en el cuadro eliminatorio y seguir alimentando la ilusión de millones de colombianos.