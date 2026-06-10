Gol de campeonato: Ana María Guzmán desató la locura de la Tricolor

Cuando el reloj marcaba los últimos minutos y la tensión se apoderaba del estadio, apareció Ana María Guzmán para escribir una página inolvidable en la historia de la Selección Colombia femenina.

La defensora anotó al minuto 89 el gol que le dio la vuelta al marcador frente a Paraguay y aseguró el título de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol.

Colombia había protagonizado una remontada épica tras estar en desventaja durante buena parte del encuentro. Luego del empate conseguido por Linda Caicedo al minuto 60, la Tricolor tomó el control del partido y comenzó a arrinconar a las paraguayas en busca de la victoria.

Colombia remontó de forma épica y Ana María Guzmán firmó el gol del título

La insistencia tuvo premio en el momento más esperado. Ana María Guzmán leyó perfectamente una pelota filtrada a la espalda de la defensa paraguaya, atacó el espacio con decisión y definió de primera intención ante la salida de la portera Alicia Bobadilla. El remate fue preciso y suficiente para enviar el balón al fondo de la red.

El gol provocó una explosión de alegría en el banco colombiano y entre las jugadoras, conscientes de que estaban a segundos de conquistar un nuevo trofeo internacional. Guzmán, que ya había marcado en el primer tiempo, se convirtió en la gran figura de la noche al firmar un doblete decisivo.

Con carácter, fútbol y una remontada memorable, Colombia encontró en Ana María Guzmán a la heroína de una consagración que quedará grabada en la memoria de todo el país.