Dura goleada recibió la selección Colombia femenina de mayores en el debut de la She Believes Cup enfrentando a Canadá en un resultado final de 4-1. Las norteamericanas manejaron todos los tiempos del partido y la 'tricolor' se vio seriamente superada no solo en el marcador, sino también en el trámite del encuentro.

El partido comenzó con el protagonismo del equipo colombiano con la tenencia de la pelota en el medio campo y la salida por el costado izquierdo con Linda Caicedo, quien volvió a ser la jugadores diferente del equipo en ofensiva.

Sin embargo a la hora de encontrar una socia en el campo la situación no era fácil ya que ni Marcela Restrepo, ni Leicy Santos lograron conectarse con Linda para generar mucho más peligro sobre la portería de Canadá.

La pelota quieta fue la mejor arma del equipo norteamericano y precisamente por esa vía llegó el gol de la defensora central Vanessa Gilles quien aprovechó un balón que llegó de un cobro de tiro de esquina y superó a Katherine Tapia.

Para el segundo tiempo el partido se reanudó en medio de una nueva oportunidad de gol para Canadá tras un doble remate que pegó en el palo en el arco que defendía la arquera Tapia aprovechando la altura de las canadienses.

Linda Caicedo tuvo también la oportunidad de empatar el juego sobre los 53 del partido tras una jugada individual que se dio por el centro del campo y después de dejar en el camino a varias defensoras, un cierre apretado en el área desvío la pelota sobre la línea final.

Sobre el minuto 66 llegó la segunda anotación de Canadá a través de la jugadora Janine Sonis, quien marcó tras una buena ejecución de un cobro de tiro libre que cogió mal parada a la arquera Katherine Tapia y por su palo terminó aumentando la diferencia.

La cuenta a favor de Canadá siguió aumentando y sobre el minuto 72 en medio de una desconcentración de la portera colombiana, apareció Sydney Collins quien de cabeza superó a la arquera colombiana.

El descuento para la selección Colombia llegó desde el punto penal tras una falta en el área contra Gisela Robledo y Leicy Santos fue la encargada de anotar para el 3-1. Pero la cuenta para las canadiense no paró ahí y tras una buena jugada por la banda izquierda, el balón fue enviado al centro del campo y allí apareció Nichelle Prince para el 4-1 final.

Próximo partido de Colombia

La competencia de la She Believes Cup continuará para nuestro país el próximo miércoles 4 de marzo a las 3:30 p.m. enfrentando a Argentina en un duelo de 'viejas' conocidas por sus regulares duelos en partidos de la Conmebol.

El reto que tiene el equipo de Ángelo Marsiglia será fundamental para buscar una mejor presentación sobre todo en el manejo de la pelota y también en mostrar una mejor cara del trabajo que comenzó en Bogotá.

Catalina Usme la principal ausente

La goleadora histórica de la selección Colombia es la principal baja del equipo para este torneo internacional en una decisión técnica que confirmó Angelo Marsiglia y que ha generado todo tipo de comentarios.

Usme, regresó este 2026 al América de Cali y ha venido teniendo buenas presentaciones con las escarlatas con quien ya marcó goles y uno de ellos fue olímpico, en medio de la competencia de la Liga femenina de nuestro país.

En el medio campo y por su aporte en todas las categorías, sin duda es la baja más sensible que tiene el equipo que con las jugadoras citadas no ha logrado rellenar el vacío de los remates de media distancia y los cobro de tiro libre que eran su especialidad.