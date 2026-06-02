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Selección Colombia

[Goles] Colombia perdió contra Arabia Saudí en el Torneo Maurice Revello: 4-3

En apenas 20 segundos el equipo tricolor no pudo ajustar la marca tras un saque de banda contra los asiáticos.
Camilo Nieto
Arabia Saudí, en el Torneo Maurice Revello.
Arabia Saudí, en el Torneo Maurice Revello. // @tournoimrevello

Tras los primeros veinte minutos del partido el equipo colombiano sufre por dos estupendas anotaciones de los asiáticos, en primera instancia golazo de Al-Ghumayl a los 20 segundos. Luego llegó la expulsión del portero de Colombia, y a los 20 minutos de tiro libre marcaron el segundo tanto.

Arabia Saudí 1-0 Colombia

Gol de Al-Ghumayl a los 20 segundos

Arabia Saudí 2-0 Colombia

Arabia Saudí 2-1 Colombia

Arabia Saudí 3-1 Colombia

Arabia Saudí 3-2 Colombia

Arabia Saudí 4-2 Colombia

Arabia Saudí 4-3 Colombia

Primera fecha

Fecha: Martes 2 de junio

Partido: Colombia vs Arabia Saudita

Hora: 11:30 AM (Hora Col)

Lugar: Aubagne, Francia

Segunda fecha

Fecha: Viernes 5 de junio

Partido: Colombia vs China

Hora: 8:00 AM (Hora Col)

Lugar: Avignon, Francia

Tercera fecha

Fecha: Domingo 7 de junio

Partido: Colombia vs República del Congo

Hora: 8:00 AM (Hora Col)

Lugar: Aubagne, Francia

Cuarta fecha

Fecha: Miércoles 10 de junio

Partido: Colombia vs Túnez

Hora: 12:00 PM (Hora Col)

Lugar: Toulon, Francia

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