Tras los primeros veinte minutos del partido el equipo colombiano sufre por dos estupendas anotaciones de los asiáticos, en primera instancia golazo de Al-Ghumayl a los 20 segundos. Luego llegó la expulsión del portero de Colombia, y a los 20 minutos de tiro libre marcaron el segundo tanto.
Arabia Saudí 1-0 Colombia
Gol de Al-Ghumayl a los 20 segundos
Arabia Saudí 2-0 Colombia
Arabia Saudí 2-1 Colombia
Arabia Saudí 3-1 Colombia
Arabia Saudí 3-2 Colombia
Arabia Saudí 4-2 Colombia
Arabia Saudí 4-3 Colombia
Primera fecha
Fecha: Martes 2 de junio
Partido: Colombia vs Arabia Saudita
Hora: 11:30 AM (Hora Col)
Lugar: Aubagne, Francia
Segunda fecha
Fecha: Viernes 5 de junio
Partido: Colombia vs China
Hora: 8:00 AM (Hora Col)
Lugar: Avignon, Francia
Tercera fecha
Fecha: Domingo 7 de junio
Partido: Colombia vs República del Congo
Hora: 8:00 AM (Hora Col)
Lugar: Aubagne, Francia
Cuarta fecha
Fecha: Miércoles 10 de junio
Partido: Colombia vs Túnez
Hora: 12:00 PM (Hora Col)
Lugar: Toulon, Francia