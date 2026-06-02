Tras los primeros veinte minutos del partido el equipo colombiano sufre por dos estupendas anotaciones de los asiáticos, en primera instancia golazo de Al-Ghumayl a los 20 segundos. Luego llegó la expulsión del portero de Colombia, y a los 20 minutos de tiro libre marcaron el segundo tanto.

Arabia Saudí 1-0 Colombia

Gol de Al-Ghumayl a los 20 segundos

Arabia Saudí 2-0 Colombia

Arabia Saudí 2-1 Colombia

Arabia Saudí 3-1 Colombia

Arabia Saudí 3-2 Colombia

Arabia Saudí 4-2 Colombia

Arabia Saudí 4-3 Colombia

Primera fecha

Fecha: Martes 2 de junio

Partido: Colombia vs Arabia Saudita

Hora: 11:30 AM (Hora Col)

Lugar: Aubagne, Francia

Segunda fecha

Fecha: Viernes 5 de junio

Partido: Colombia vs China

Hora: 8:00 AM (Hora Col)

Lugar: Avignon, Francia

Tercera fecha

Fecha: Domingo 7 de junio

Partido: Colombia vs República del Congo

Hora: 8:00 AM (Hora Col)

Lugar: Aubagne, Francia

Cuarta fecha

Fecha: Miércoles 10 de junio

Partido: Colombia vs Túnez

Hora: 12:00 PM (Hora Col)

Lugar: Toulon, Francia