Guadalajara le dio la bienvenida a Colombia y este será su hogar durante el Mundial

La Selección Colombia ya tiene definido el lugar donde concentrará gran parte de sus esfuerzos durante la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La Academia Atlas, centro de alto rendimiento del Atlas FC en Guadalajara, fue confirmada como sede oficial de entrenamientos del combinado nacional entre el 11 y el 25 de junio, período en el que el equipo cafetero buscará avanzar a las rondas definitivas del certamen.

La designación de este moderno complejo deportivo como base de operaciones de Colombia hace parte del programa Team Base Camp Training Sites de la FIFA, iniciativa que permite a las selecciones contar con un espacio de trabajo permanente durante el torneo, convirtiéndose en un verdadero “hogar lejos de casa”.

Ubicada en Guadalajara, una de las ciudades más importantes del fútbol mexicano, la Academia Atlas ofrece condiciones de primer nivel para el alto rendimiento. El complejo cuenta con seis canchas profesionales, cuatro de césped natural y dos sintéticas, además de áreas especializadas en ciencias aplicadas al deporte, recuperación física, análisis de rendimiento y rehabilitación.

A esto se suman un gimnasio de última generación y una infraestructura moderna y sostenible que ha recibido reconocimiento internacional por su diseño arquitectónico. El proyecto, desarrollado por la firma Sordo Madaleno, es considerado uno de los centros deportivos más avanzados de América Latina.

Más allá de las instalaciones, la elección de la Academia Atlas tiene un significado especial para la Selección Colombia por la presencia de Camilo Vargas. El arquero colombiano, ídolo del conjunto rojinegro y figura habitual del combinado nacional, vivirá una experiencia única al preparar una Copa del Mundo en el mismo lugar donde desarrolla su actividad cotidiana.

Vargas se ha convertido en uno de los futbolistas más importantes en la historia reciente de Atlas, club con el que conquistó un histórico bicampeonato de la Liga MX y el título de Campeón de Campeones. Ahora, el guardameta tendrá la oportunidad de unir dos capítulos fundamentales de su carrera: su exitoso paso por el fútbol mexicano y su sueño mundialista con Colombia.

Cabe recordar que el equipo no se quedará a dormir en la Academia, la estadía de la selección será en un hotel en la ciudad de Guadalajara. Durante dos semanas, la casa de los rojinegros se transformará en la casa de Colombia en el Mundial 2026.