La Selección Colombia debuta este miércoles 17 de junio en la Copa del Mundo enfrentando a Uzbekistán en el estadio Ciudad de México en duelo válido por la fecha 1 del grupo K. En la previa del compromiso se ha despertado gran expectativa por la decisión que tomará el director técnico Néstor Lorenzo con respecto al futbolista que acompañará a Jefferson Lerma en el centro de la cancha.

¿Gustavo Puerta o Richard Ríos? ¿Quién debe ser titular en Colombia Vs Uzbekistán?

Gustavo Puerta parte como favorito para quedarse con el puesto de mediocampista titular en la Selección Colombia, teniendo en cuenta la brillante temporada 2025/2026 que tuvo con el Racing de Santander en la segunda división de España.

Puerta disputó 32 partidos, de los cuales fue titular en 30 oportunidades, marcó tres goles y dio una asistencia.

Lo hecho por el mediocampista de 22 años le permitió ser inicialista en los encuentros amistosos del equipo nacional contra Costa Rica y Jordania, pero además brilló por cumplir al 100% con las tareas que se le encomendaron en el centro de la cancha.

Por otro lado, Richard Ríos habría perdido terreno en la titular de Colombia al demostrar cierta irregularidad en su rendimiento.

A pesar de haber sido figura de Benfica en la campaña 2025/2026, el mediocampista no pudo revalidar lo hecho con el cuadro portugués en la Selección Colombia.