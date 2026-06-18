Gustavo Puerta se gana los elogios de Richard Ríos tras su destacado debut mundialista

La victoria 3-1 de Colombia sobre Uzbekistán en el debut del Mundial 2026 dejó varias conclusiones positivas para el cuerpo técnico encabezado por Néstor Lorenzo. Una de ellas fue la sólida presentación de Gustavo Puerta, quien apareció como una de las principales novedades en la alineación titular y respondió con una actuación que no pasó desapercibida dentro del grupo.

El mediocampista compartió labores en la primera línea de volantes junto a Jefferson Lerma y tuvo una participación importante en el funcionamiento del equipo, especialmente en la presión, la recuperación de la pelota y el equilibrio en la mitad del campo.

Tras el compromiso, Puerta no ocultó su emoción por haber cumplido uno de los mayores sueños de su carrera. El volante reconoció que disputar un Mundial como titular con la camiseta de Colombia fue un momento difícil de describir.

La frase de Richard Ríos sobre Gustavo Puerta que demuestra el gran ambiente en Colombia

El futbolista aseguró que durante el partido recordó todo el camino recorrido para llegar a la élite del fútbol internacional y valoró la confianza que recibió tanto de sus compañeros como del cuerpo técnico para asumir semejante responsabilidad en una cita de máxima exigencia.

Su rendimiento fue bien recibido por la afición, pero también encontró respaldo dentro del vestuario. Uno de los pronunciamientos más destacados llegó por parte de Richard Ríos, quien compite directamente por un lugar en el mediocampo de la selección.

Lejos de cualquier rivalidad interna, el volante elogió la personalidad mostrada por Puerta en su estreno mundialista: “Me gusta cómo juega, porque no le pesa la camisa”, afirmó Ríos, destacando la tranquilidad y madurez con la que afrontó un escenario tan importante.

Lo que dijo Richard Ríos sobre un compañero refleja el gran momento de la Selección

Las palabras del mediocampista reflejan el reconocimiento que existe dentro del grupo hacia un jugador que asumió un reto complejo y respondió con carácter.

En un partido marcado por la presión del debut y las expectativas que genera una Copa del Mundo, Puerta mostró personalidad para cumplir con las exigencias del cuerpo técnico.

Además de sumar una victoria clave en el inicio del torneo, Colombia parece haber encontrado una nueva alternativa en una zona del campo donde existe una fuerte competencia. La actuación de Gustavo Puerta dejó buenas sensaciones y fortaleció sus opciones de seguir siendo una pieza importante en el esquema de Néstor Lorenzo durante el resto del Mundial.