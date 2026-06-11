“Hoy me siento un poco más colombiano”: el emotivo mensaje de Néstor Lorenzo

A pocos días del debut de la Selección Colombia en la Copa Mundial de 2026, Néstor Lorenzo protagonizó uno de los mensajes más emotivos de la previa mundialista. El entrenador argentino, quien se ha convertido en una de las figuras más queridas por la afición tricolor, publicó un video en el que reflexiona sobre el significado de representar a Colombia y la responsabilidad que asume junto a sus jugadores en el torneo más importante del fútbol.

Lejos de hablar únicamente de táctica o resultados, Lorenzo quiso destacar la riqueza cultural, humana y natural del país que dirige desde el banquillo. En el audiovisual, el seleccionador reveló que decidió recorrer algunos de los lugares más representativos de Colombia para comprender aún más la identidad de la nación que estará representando en territorio norteamericano.

Néstor Lorenzo emociona a Colombia con un mensaje sobre el país que defenderá en el Mundial

“Para representar un país, hay que conocerlo de verdad, por eso, antes de viajar al campeonato más esperado, salí a visitar algunos de los sitios más emblemáticos de Colombia. Hoy me siento un poco más colombiano”, expresó el entrenador.

El estratega también aprovechó la ocasión para invitar a los aficionados a conectarse con la diversidad del país y acompañar a la Selección durante la competencia: “Ahora te toca a ti, si quieres apoyar a este equipo, ve a descubrir la diversidad del país de la belleza. Y tú, ¿dónde vas a ver a Colombia?”, señaló.

Durante el video, Lorenzo se mostró impactado por la pasión que rodea al fútbol colombiano y por la manera en que los aficionados viven cada partido de la Tricolor.

“En mi vida he visto mucho fútbol por el mundo entero, pero lo que se ve acá, esa pasión, esos paisajes, esa manera de disfrutar… Nunca lo había visto y probablemente vos tampoco”, afirmó.

El mensaje concluye con una reflexión cargada de sentimiento sobre la identidad colombiana y la forma en que el fútbol une al país.

“Es particular. Es inexplicable. ¿Qué yo? Es Colombia. Y sí, cada gol se celebra bailando. Vos no lo entenderías”, manifestó Lorenzo.

Con palabras que apelan al orgullo nacional y a la pasión futbolera, el técnico dejó claro que el Mundial no será solo una competencia deportiva, sino también una oportunidad para representar la esencia de todo un país.