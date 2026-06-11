Inesperada cifra que recibió Colombia tras conquistar la Liga de Naciones

La Selección Colombia Femenina escribió una página histórica al consagrarse campeona de la primera edición de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol.

El triunfo 4-3 sobre Paraguay en la última jornada del certamen le permitió al equipo dirigido por Ángelo Marsiglia quedarse con el título y asegurar su clasificación al Mundial de Brasil 2027.

Las cafeteras culminaron el torneo con 20 puntos, superando por dos unidades a Argentina y consolidándose como la mejor selección del campeonato. Además, el logro representó el primer título de mayores obtenido por Colombia en una competencia femenina organizada por la Conmebol, un hito que confirma el crecimiento sostenido del fútbol femenino en el país.

Sorprendente respuesta sobre el premio económico de Colombia en la Liga de Naciones

Sin embargo, tras la celebración surgió una pregunta entre los aficionados: ¿cuánto dinero recibió Colombia por conquistar el torneo?

La respuesta ha sorprendido a muchos. A diferencia de otras competiciones continentales e internacionales, la Conmebol no estableció premios económicos para esta primera edición de la Liga de Naciones Femenina. Aunque el certamen entregó el trofeo y el reconocimiento deportivo correspondiente al campeón, no existió una bolsa de premios destinada a las selecciones participantes.

La decisión responde a la naturaleza del torneo, concebido principalmente como un mecanismo de clasificación al Mundial Femenino de Brasil 2027. Más allá de la disputa por el título, la prioridad de la competencia era definir los equipos que obtendrían su cupo a la máxima cita del fútbol femenino.

Pese a la ausencia de incentivos económicos directos, el éxito deportivo tiene un enorme valor para Colombia. El campeonato fortalece la posición de las jugadoras y del proyecto deportivo del fútbol femenino.

Donde sí podría existir una recompensa financiera importante es en el Mundial de 2027. Aunque la FIFA aún no ha confirmado las cifras oficiales para el próximo torneo, los antecedentes del Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023 muestran que las federaciones recibieron entre 1,56 y 4,29 millones de dólares, dependiendo de su desempeño.

Por ahora, Colombia celebra un título histórico que no llegó acompañado de dinero, pero que sí entrega prestigio, reconocimiento internacional y el boleto para seguir soñando en la próxima Copa del Mundo.