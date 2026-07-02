¡Invasión amarilla en Kansas! Colombia busca los octavos del Mundial en un estadio que será local

La Selección Colombia ya respira el ambiente de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Tras completar su último entrenamiento matutino en las instalaciones del Inter Miami CF en Fort Lauderdale, donde el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo enfatizó en trabajos tácticos y acciones a balón parado, la delegación cafetera aterrizó en Kansas City la tarde de este miércoles sin contratiempos.

El combinado sudamericano llega a esta instancia impulsado por una sólida fase de grupos en la que terminó como líder invicto del Grupo K.

Las victorias ante Uzbekistán (1-3) y Congo (1-0), sumadas al meritorio empate sin goles frente a la Portugal de Cristiano Ronaldo, tienen la moral del equipo en lo alto para afrontar el partido de este viernes.

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Para este compromiso, se espera que Lorenzo regrese al once estelar que utilizó en el arranque del torneo, luego del desgaste físico sufrido ante los lusos.

El goleador y lateral derecho Daniel Muñoz (autor de dos tantos) regresará a la titularidad junto a Johan Mojica por la banda izquierda. La gran incógnita del estratega argentino radica en el ataque, donde aún debate si apostar por Luis Javier Suárez o mantener a Jhon Andrés Córdoba.

En la otra acera espera Ghana, un rival que avanzó con lo justo como uno de los mejores terceros del Grupo L tras ir de más a menos: venció a Panamá (1-0), empató con Inglaterra (0-0) y cayó ante Croacia (2-1).

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El morbo del encuentro estará en el banquillo africano, liderado por el portugués Carlos Queiroz, viejo conocido que dirigió a Colombia entre 2019 y 2020.

Queiroz buscará frenar a sus exdirigidos con Antoine Semenyo en el ataque, mientras que el experimentado Iñaki Williams apunta a arrancar nuevamente desde el banquillo.

El Arrowhead Stadium de Kansas City, que se prevé teñido por una marea amarilla de hinchas colombianos, dictará sentencia. El vencedor de esta llave obtendrá el billete a los octavos de final, donde se medirá al ganador del choque entre Suiza y Argelia.