James habló antes del Mundial: adaptación a la altura y su estado físico

La Selección Colombia derrotó 3-1 este lunes 1 de junio a Costa Rica en partido amistoso que sirvió de despedida del país antes de afrontar la Copa del Mundo.

El director técnico Néstor Lorenzo trató de darle minutos a la mayoría de jugadores convocados, por lo que James Rodríguez, capitán del equipo nacional, comenzó el encuentro en el banco de suplentes.

Sin embargo, el mediocampista fue enviado al compromiso en el segundo tiempo y durante los minutos en cancha tuvo destellos de su calidad.

James habló de todo: la altura y su estado para el Mundial

En diálogo con Deportes RCN, James Rodríguez reconoció que la Selección Colombia está en proceso de adaptación a la altura para disputar la Copa del Mundo.

"Fue un partido con muchos cambios. Creo que no estamos adaptados tan bien a la altura, pero nos estamos preparando para jugar el primer partido, creo que nos fue bien. El campo tampoco estaba bien,, pero hay que rescatar que todos hemos hecho un partido bueno. Todos han hecho cosas buenas. Nos hemos ido con una buena imagen", dijo.

Por otro lado, Rodríguez explicó que está bien desde el punto de vista físico.

"Me siento muy bien, estoy entrenando fuerte día a día para ponerme mucho más en forma", agregó.

Finalmente, el capitán de la Selección Colombia aseguró que está listo para afrontar la Copa del Mundo.

"Estoy listo, estoy entrenando fuerte, cuidándome, ya falta pco, pero creo que estoy listo, hay un partido el 7 y es una buena oportunidad para sumar minutos", explicó.