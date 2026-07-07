James hizo temblar a Suiza: la jugada más clara de Colombia en el complemento

El inicio del segundo tiempo mostró una versión más agresiva de la selección Colombia, que salió decidida a recuperar el control del partido frente a Suiza en los octavos de final del Mundial 2026.

Aunque el conjunto europeo comenzó con la posesión del balón y logró acercarse al área defendida por la Tricolor en los primeros instantes del complemento, el equipo de Néstor Lorenzo respondió rápidamente con una acción que estuvo muy cerca de convertirse en un gol de antología.

El conjunto cafetero mantuvo la intensidad y continuó buscando el gol que rompiera el equilibrio del compromiso, mientras Suiza intentaba resistir la presión y responder con transiciones rápidas para sorprender a la defensa colombiana.

James Rodríguez estuvo a centímetros del gol olímpico y Colombia volvió a rozar la ventaja

Al minuto 50, James Rodríguez ejecutó un tiro de esquina con su característica precisión. El volante imprimió un efecto perfecto al balón, que tomó dirección hacia el arco y sorprendió tanto al guardameta como a la defensa suiza.

Por un instante, la pelota pareció colarse directamente en la portería, obligando al arquero a reaccionar de manera desesperada para evitar la caída de su marco.

La acción silenció por unos segundos a la defensa europea y levantó de sus asientos a los aficionados colombianos, que ya celebraban lo que pudo haber sido uno de los goles más espectaculares del campeonato.

El efecto del envío y la trayectoria del balón complicaron la intervención del portero, que terminó salvando a Suiza en una jugada de máximo riesgo.

Con esa aproximación, Colombia volvió a demostrar que podía hacer daño a través de la calidad de James Rodríguez, cuyo talento en la pelota quieta se convirtió en una de las principales armas ofensivas de la Tricolor.