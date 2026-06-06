James Rodríguez acabó con la polémica y le hizo una promesa a Antonella Petro

A pocos días del inicio del Mundial de 2026, James Rodríguez puso fin a una de las controversias que más comentarios generó en redes sociales tras el acto de entrega del pabellón nacional a la Selección Colombia.

El capitán de la Tricolor tuvo un gesto con Antonella Petro, hija del presidente Gustavo Petro, y le prometió una camiseta luego de la polémica surgida durante el evento.

La situación se originó en la ceremonia realizada el pasado 4 de junio, cuando el mandatario colombiano entregó la bandera nacional a la delegación que representará al país en la Copa del Mundo. Tras el acto, algunos usuarios cuestionaron la actitud de varios futbolistas, especialmente la de James, quien fue señalado de haber ignorado una solicitud de fotografía por parte de Antonella.

Sin embargo, la propia hija del presidente bajó el tono de la discusión al publicar un video en redes sociales donde reafirmó su admiración por el volante colombiano y aseguró que seguirá apoyándolo durante el Mundial. “En la cancha somos un solo país”, expresó.

James Rodríguez le baja la tensión a la polémica y le promete una camiseta a Antonella Petro

La respuesta de James no tardó en llegar. A través de un mensaje compartido por Antonella, el capitán colombiano mostró cercanía y buena disposición para cerrar cualquier malentendido.

“Antonia, esa foto va! Adicional cuenta con mi camiseta, dime dónde te la hago llegar?. Gracias por tu aliento para mí y para todos mis compañeros, todo tiene su momento y ahora es el momento de estar unidos por nuestra selección en el Mundial.... Nos vemos pronto. 🇨🇴

Pd: La próxima me hablas más fuerte, abrazo”.

Con estas palabras, James buscó enfriar la polémica y enviar un mensaje de unidad en torno a la Selección Colombia, que se prepara para afrontar el reto mundialista con el respaldo de millones de aficionados en todo el país.