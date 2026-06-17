Jhon Arias no se olvidó del Chocó: instaló pantallas gigantes para ver a Colombia

Mientras se prepara para vivir el momento más importante de su carrera con la Selección Colombia en el Mundial 2026, Jhon Arias también protagoniza una historia fuera de las canchas que ha despertado admiración en todo el país.

El futbolista chocoano decidió instalar pantallas gigantes en el norte de Quibdó para que cientos de habitantes puedan disfrutar de los partidos de la Tricolor durante la fase de grupos.

La iniciativa beneficiará a comunidades de una de las zonas más vulnerables de la capital del Chocó, donde la pobreza, el desempleo y los problemas de violencia afectan la vida cotidiana de miles de familias. Allí, donde muchas veces las calles son escenario de disputas entre grupos delincuenciales y los habitantes deben modificar sus rutinas por razones de seguridad, el Mundial servirá como un motivo de unión y esperanza.

Jhon Arias lleva la fiesta del Mundial a Quibdó: instaló pantallas gigantes para que su comunidad apoye a Colombia

Este miércoles, mientras Arias dispute su primer partido mundialista con Colombia frente a Uzbekistán en el Estadio Azteca de Ciudad de México, cientos de personas estarán reunidas en el barrio Samper siguiendo cada jugada del extremo colombiano. El espacio contará además con actividades recreativas, música, decoración y alimentación para los asistentes.

El propio jugador invitó a la comunidad a participar de la jornada mediante un mensaje en video: “Comunidad quibdoseña, quiero hacerles una invitación especial para que nos acompañen, disfruten de esta experiencia, nos apoyen y vibren junto con nosotros en busca de esa primera victoria”, expresó el futbolista.

La iniciativa también se extenderá a los encuentros frente a República Democrática del Congo y Portugal, permitiendo que niños, jóvenes y familias vivan de cerca la emoción de la Copa del Mundo.

Arias conoce mejor que nadie las dificultades que enfrentan muchos jóvenes de su región. Antes de convertirse en una de las grandes figuras del fútbol colombiano y destacar en el fútbol internacional, creció en las calles de Quibdó soñando con una oportunidad para cambiar su destino.