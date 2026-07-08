Jhon Arias pidió un cambio urgente en la Selección Colombia tras el Mundial

La eliminación de Colombia en los octavos de final del Mundial 2026, tras caer en la tanda de penales frente a Suiza, dejó un profundo sentimiento de frustración entre los jugadores de la Tricolor.

Uno de los que reflejó mejor ese dolor fue Jhon Arias, quien, visiblemente afectado, aseguró que el grupo se marcha con un gran vacío por no haber podido alcanzar el objetivo de llegar más lejos en la Copa del Mundo.

Jhon Arias, golpeado tras la eliminación: "Ojalá hoy sea el cambio para la Selección Colombia"

El atacante reconoció que el vestuario aún intenta encontrar explicaciones a una eliminación que consideró difícil de asimilar.

"Inexplicable. Yo creo que, infelizmente, nos quedamos a la fuerza, quedamos con un sinsabor, con esa ilusión grande que teníamos todos, que nos hacía vibrar, que me hacía creer que podíamos llegar hasta el último día", expresó.

Arias pidió que la eliminación marque un antes y un después

Más allá de la tristeza, el futbolista hizo un llamado para que este nuevo golpe sirva como un punto de partida para el crecimiento del combinado nacional, que volvió a despedirse antes de las fases definitivas de un Mundial.

"Algo nos faltó para que nos vayamos precipitadamente de la Copa. Nos vamos en los octavos, pero yo creo que ojalá Dios permita que hoy sea el cambio, un cambio en la Selección, porque no está bueno también quedarnos siempre a la puerta de no llegar hasta el último día", afirmó.

"Ojalá hoy sea el cambio": la contundente reflexión de Jhon Arias tras la eliminación

Arias también analizó el desarrollo del compromiso y consideró que Colombia hizo lo necesario para competir de igual a igual, aunque admitió que faltó ese último paso para inclinar la balanza a su favor.

"Lo intentamos. Creo que, con la cabeza un poco más fría, hicimos un buen Mundial, pero no nos alcanza. Así es el fútbol. Nos vamos con un mal sabor, pero también con cimientos sólidos de que algo tenemos que ajustar, lo tenemos que corregir, y que vamos por un camino que más adelante permita conseguir cosas grandes, porque creo que nos lo merecemos ya", manifestó.

Aunque el resultado significó un duro golpe para la Tricolor, las palabras de Jhon Arias dejaron un mensaje de autocrítica, pero también de esperanza. El atacante considera que Colombia cuenta con una base competitiva para seguir creciendo y que esta eliminación debe convertirse en el impulso para dar el salto definitivo en los próximos grandes torneos.