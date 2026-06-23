La Selección Colombia enfrenta este martes 23 de junio su segundo desafío en la Copa del Mundo 2026, cuando mida fuerzas con la República Democrática del Congo partido de la fecha 2 del grupo K.

¿Jhon Córdoba o Luis Suárez? ¿Quién será el delantero de Colombia Vs Congo?

En la previa del compromiso surgió la duda sobre un quién sería el delantero de la Selección Colombia, teniendo en cuenta las características del rival.

En un principio se esperaría que Luis Javier Suárez se mantuviera como la referencia en el ataque, ya que su movilidad y sacrificio para impedir la salida de los defensores podría ser determinantes.

Sin embargo, la posibilidad de que Jhon Córdoba sea inicialista tomó fuerza debido a su fortaleza física y cualidades en el juego aéreo ofensivo y defensivo.

Colombia busca la clasificación

Después de debutar con victoria sobre Uzbekistán, la Selección Colombia buscará contra la República Democrática del Congo un nuevo triunfo que le permita asegurar anticipadamente la clasificación a la ronda de dieciseisavos de final.

En caso de ganar, Colombia llegaría a seis puntos para asumir el liderato del grupo K en la Copa del Mundo.