Johan Mojica contó la verdad sobre James Rodríguez y su papel en la Selección

La Selección Colombia vive un ambiente de confianza en el Mundial 2026 y uno de los grandes protagonistas dentro del grupo continúa siendo James Rodríguez.

El volante, capitán y referente de la Tricolor, volvió a recibir elogios, esta vez por parte de Johan Mojica, quien destacó su liderazgo, su calidad futbolística y la manera en la que aporta dentro y fuera de la cancha.

En la previa del partido contra la República Democrática del Congo, el lateral colombiano habló sobre la importancia de mantener la fortaleza colectiva en un torneo de máxima exigencia, pero también dedicó palabras especiales para el mediocampista cucuteño.

Johan Mojica se rinde ante James Rodríguez: “Es una insignia de nuestro país”

“Nosotros como selección y como equipo sabemos dónde estamos. Es un torneo, pues el más competitivo sin ninguna duda, sabemos de la fortaleza de nosotros, de las individualidades que tenemos, pero nuestros compañeros se fortalecen dentro de lo grupal”, explicó Mojica.

El defensor también analizó al próximo rival de Colombia y advirtió sobre las principales virtudes del conjunto africano: “El Congo es un equipo como bien se ha dicho físicamente muy poderoso, en transiciones es muy contundente, pero nosotros tenemos muy presente el tipo de juego que tenemos que tener con ellos y la practicidad que se necesita para ganar un partido frente a un rival que te va a exigir bastante”, afirmó.

“Es un señor”: la frase de Johan Mojica sobre James Rodríguez que ilusiona a Colombia

Sin embargo, uno de los momentos más destacados de la rueda de prensa llegó cuando fue consultado por James Rodríguez y su papel como líder dentro del plantel colombiano.

Mojica no dudó en resaltar la figura del capitán nacional: “Bueno, James es un señor, ya él sabe lo que tiene que hacer individualmente y colectivamente. Palabras de agradecimiento para con él y también de admiración”, manifestó.

Para el defensor del combinado nacional, la importancia de James va mucho más allá de sus actuaciones dentro del campo. “Ya todo el mundo sabe lo que es futbolísticamente, es una insignia en nuestro país”, señaló.

El detalle del vestuario de Colombia que explica su gran presente en el Mundial

Además, destacó la relación que existe entre el referente colombiano y el resto del grupo: “Nosotros lo respetamos mucho a él, él a todo el grupo y estamos encantados de que él cuide su salud y se mantenga a este nivel con la selección”, comentó.

Finalmente, Mojica resaltó una característica que, según él, explica parte de la vigencia de James Rodríguez en la élite internacional.

“Con la edad que tiene actúa siempre como un niño y creo que eso le ha dado a él esa armonía dentro del terreno de juego”, concluyó.

Colombia se prepara para un duelo clave ante Congo, pero dentro del vestuario tienen claro que contar con un líder como James Rodríguez representa una ventaja para afrontar el desafío mundialista.