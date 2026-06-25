¿Juanfer Quintero le ganó el puesto a James en Colombia? ¿Quién debe ser titular Vs Portugal?

La Selección Colombia se prepara para enfrentar este sábado 27 de junio a Portugal en el estadio de Miami en partido válido por la fecha 3 del grupo K en la Copa del Mundo.

El equipo colombiano afrontará el compromiso con el objetivo de terminar la fase de grupos en la primera posición, ya que antes del pitazo inicial cuenta con seis unidades.

Por otro lado, Portugal intentará seguir mejorando su rendimiento en la Copa del Mundo, ya que actualmente registra cuatro puntos.

¿Juafer Quintero le ganó el puesto a James en Colombia? ¿Quién debe ser titular Vs Portugal?

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En la previa del partido surgió la alternativa de que Colombia haga variantes en la alineación titular para enfrentar a Portugal.

Uno de los cambios que ha tomado fuerza tiene que ver con la inclusión de Juan Fernando Quintero como titular en lugar de James Rodríguez.

Y es que los pocos minutos por Quintero contra la República Democrática del Congo dejaron muy buenas sensaciones en cuanto al aspecto físico y futbolístico.

De esta manera, para muchos la variante podría beneficiar el rendimiento de la Selección Colombia en la continuación del Mundial.

¿Cómo VER EN VIVO Colombia Vs Portugal por la Copa del Mundo?

El partido entre la selección Colombia contra Portugal por la fecha 3 del grupo K en la Copa del Mundo se jugará este sábado 27 de junio a partir de las 6:30 de la tarde, horario colombiano.

Todas las emociones del duelo se podrán vivir EN VIVO por la señal abierta del Canal RCN desde las 4:30 de la tarde.

El partido también contará con transmisión a través de la APP del Canal RCN y el canal de YouTube del Canal RCN desde las 6:00 P.M.