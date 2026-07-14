La revolución que propone Vélez para la Selección Colombia tras el Mundial 2026

La eliminación de la Selección Colombia en el Mundial de 2026 abrió el debate sobre el futuro del equipo nacional. Con varios referentes acercándose al final de su ciclo, el periodista Carlos Antonio Vélez planteó una profunda renovación de la Tricolor de cara a la Copa América 2028 y, especialmente, al Mundial de 2030.

Durante el programa Planeta Fútbol, de Win Sports, Vélez presentó el grupo de futbolistas que, a su juicio, deberían convertirse en la base del nuevo proyecto de la Selección.

La propuesta apunta a conformar una nómina joven, integrada por jugadores de entre 20 y 26 años que ya destacan en el fútbol colombiano y en ligas internacionales.

Carlos Antonio Vélez propone una renovación total en la Selección Colombia: estos son los 22 jugadores que ve rumbo al Mundial 2030

Entre los nombres con mayor experiencia aparecen Kevin Mier, Richard Ríos, Nelson Deossa, Jáminton Campaz, Johan Carbonero y Kevin Viveros. Para el analista, estos futbolistas deben asumir el liderazgo de una nueva generación que tome el relevo de figuras como James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, quienes llegarían con una edad avanzada al próximo ciclo mundialista.

La lista también incluye a defensores como Yerson Mosquera, Juan David Cabal, Édier Ocampo y Mateo Castillo, además de mediocampistas con gran proyección como Gustavo Puerta, Miguel Monsalve, Yáser Asprilla, Jhon Solís, Johan Rojas y Jordan Barrera.

En ataque, Vélez destacó el presente goleador de Kevin Viveros y la proyección de Carlos Gómez y Néyser Villarreal, mientras que entre las grandes apuestas a futuro aparecen Cristian Orozco y Samuel Martínez, ambos de apenas 17 años.

Carlos Antonio Vélez reveló los nombres con los que renovaría la Selección Colombia

El listado completo lo integran: Kevin Mier, Jáminton Campaz, Johan Carbonero, Richard Ríos, Nelson Deossa, Kevin Viveros, Yerson Mosquera, Juan David Cabal, Johan Rojas, Carlos Gómez, Mateo Castillo, Gustavo Puerta, Miguel Monsalve, Édier Ocampo, Yáser Asprilla, Néyser Villarreal, Josen Escobar, Jhon Solís, Juan Manuel Rengifo, Jordan Barrera, Cristian Orozco y Samuel Martínez.

La propuesta llega pocos días después de que Vélez realizara un duro balance de la participación colombiana en el Mundial. El periodista cuestionó el rendimiento colectivo del equipo de Néstor Lorenzo y aseguró que las estadísticas reflejan un nivel muy por debajo del esperado.

Para el analista, la eliminación debe marcar el inicio de un nuevo proceso basado en jugadores jóvenes, mayor competencia interna y una renovación que permita a Colombia llegar con aspiraciones reales a la Copa del Mundo de 2030.