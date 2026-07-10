La Selección Colombia vuelve a la acción: ya conoce a su próximo rival

La Selección Colombia Masculina Sub-17 comienza oficialmente una nueva etapa en su preparación para la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA.

Luego de conquistar el título del Campeonato Sudamericano y asegurar su clasificación directa al certamen orbital, el combinado nacional afrontará sus primeros compromisos internacionales de cara al gran objetivo del año.

La Federación Colombiana de Fútbol confirmó que el equipo dirigido por Freddy Andrés Hurtado Abadía disputará una serie de dos encuentros amistosos frente a la selección de Chile, una prueba que servirá para medir el crecimiento del grupo y continuar ajustando aspectos futbolísticos antes del viaje al Mundial de Catar.

Colombia Sub-17 confirmó sus primeros amistosos rumbo al Mundial: Chile será el primer examen

Los compromisos se llevarán a cabo en el CAR José Sulantay Silva, en Santiago de Chile. El primero está programado para el martes 28 de julio, mientras que el segundo se disputará el jueves 30 de julio, ambos con inicio a las 3:00 p. m. (hora local).

Estos encuentros marcarán el inicio del calendario internacional de preparación para la 'Tricolor', que buscará llegar en las mejores condiciones posibles a la máxima cita del fútbol juvenil.

Además de competir frente a un rival de tradición en la categoría, el cuerpo técnico aprovechará la gira para evaluar el rendimiento individual y colectivo de los futbolistas convocados.

Colombia espera una gran participación en el Mundial Sub 17

La Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2026 se celebrará en Catar del 19 de noviembre al 13 de diciembre. Por segundo año consecutivo, el torneo contará con un formato histórico de 48 selecciones.

El objetivo principal será consolidar la identidad de juego que llevó a Colombia a conquistar el Sudamericano de este año, torneo en el que mostró un alto nivel competitivo y obtuvo el boleto directo a la Copa del Mundo.

La Federación explicó que estos amistosos hacen parte de una planificación diseñada para elevar el nivel de exigencia del equipo antes del inicio del certamen en Catar. En ese sentido, enfrentar a Chile representa una oportunidad ideal para corregir detalles, probar variantes tácticas y fortalecer el funcionamiento del plantel.

Con el sueño mundialista cada vez más cerca, la Selección Colombia Sub-17 inicia una fase decisiva de su preparación. Los partidos en Santiago serán los primeros de varios ensayos internacionales que permitirán medir el verdadero potencial.