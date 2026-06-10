Lágrimas, abrazos y gloria: la emotiva celebración de Colombia campeona

La Selección Colombia femenina desató una fiesta inolvidable en Asunción tras conquistar la primera edición de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol.

Después de una vibrante victoria por 4-3 frente a Paraguay, las jugadoras cafeteras se fundieron en abrazos, lágrimas y sonrisas para celebrar un título que representa años de esfuerzo, sacrificio y perseverancia.

El pitazo final encontró a las futbolistas colombianas reunidas en el centro del campo del estadio Defensores del Chaco. Muchas cayeron de rodillas sobre el césped, mientras otras corrían a abrazar a sus compañeras en una explosión de emociones contenidas.

La noche soñada de la Tricolor: así festejaron las nuevas campeonas

La remontada conseguida en territorio paraguayo y el gol decisivo de Ana María Guzmán al minuto 89 hicieron aún más especial una conquista que quedará marcada en la historia del fútbol femenino colombiano.

Las jugadoras cantaron, bailaron y celebraron junto al cuerpo técnico, conscientes de que acababan de escribir una nueva página dorada para el deporte nacional. La alegría fue doble, ya que Colombia había asegurado días atrás su clasificación al Mundial de Brasil 2027 y ahora sumaba un trofeo continental a su creciente palmarés.

La emoción también estuvo presente en las declaraciones de las protagonistas. Ana María Guzmán, autora de un doblete y del gol del campeonato, destacó la unión del grupo y el valor de nunca dejar de creer. Ese espíritu fue precisamente el que caracterizó a una selección que remontó en varias ocasiones durante el partido y que encontró recompensa a su insistencia.

La celebración se extendió durante varios minutos sobre el terreno de juego. Entre banderas, fotografías y cánticos, Colombia disfrutó de una noche soñada que confirmó el crecimiento de una generación destinada a seguir dejando huella en el fútbol sudamericano.