¡Lista de Lorenzo! Esta es la convocatoria de la Selección Colombia contra Francia y Croacia

El Departamento Deportivo de la Federación Colombiana de Fútbol, junto con el Cuerpo Técnico de la Selección Colombia de Mayores, liderado por el director técnico Néstor Lorenzo, dio a conocer la lista de jugadores convocados para la doble fecha de amistosos internacionales de marzo.

La Selección Colombia anunció este jueves 19 de marzo la convocatoria de jugadores para lo que serán los partidos amistosos contra Croacia y Francia, donde aparecen varios nombres que brillan por su ausencia.

Deschamps, sobre Colombia: "enfrentar a selecciones de alto nivel siempre nos permite sacar conclusiones"

Durante la presentación de su convocatoria, el técnico galo destacó la importancia de medirse a rivales de jerarquía sudamericana, pese a reconocer que el corto tiempo de preparación limita el alcance deportivo de estos encuentros. “No es una gira con gran interés en términos de trabajo profundo, pero enfrentar a selecciones de alto nivel siempre nos permite sacar conclusiones”, explicó.

En ese análisis, Deschamps no dudó en incluir a Colombia dentro de ese grupo selecto. “Es una de las selecciones importantes de Sudamérica, que suele clasificarse a los Mundiales y cuenta con jugadores destacados en el fútbol europeo”, señaló, valorando el crecimiento sostenido del combinado cafetero en la élite internacional.

Convocatoria de la Selección Colombia: llamó tres porteros y seis delanteros

Arqueros:

Álvaro Montero – Vélez Sarsfield (ARG); Camilo Vargas – Atlas (MÉX); David Ospina – Atlético Nacional.

Defensores:

Daniel Muñoz – Crystal Palace (ENG); Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR); Déiver Machado – FC Nantes (FRA); Jhon Lucumí – Bologna F. C. (ITA); Johan Mojica – R. C. D. Mallorca (ESP); Juan David Cabal – Juventus (ITA); Santiago Arias – C.A. Independiente (ARG); Yerson Mosquera – Wolverhampton Wanderers F. C. (ENG)

Mediocampistas:

Gustavo Puerta – Racing de Santander (ESP); James Rodríguez – Minnesota United F. C. (USA); Jaminton Campaz – C.A. Rosario Central (ARG); Jefferson Lerma – Crystal Palace (ENG); Jhon Arias – S.E. Palmeiras (BRA); Jorge Carrascal – Flamengo (BRA); Juan Fernando Quintero – River Plate (ARG); Kevin Castaño – River Plate (ARG); Richard Ríos – S.L. Benfica (POR)

Delanteros:

Jhon Córdoba – F. C. Krasnodar (RUS); Luis Diaz – Bayern Múnich (GER); Luis Suárez – Sporting Club (POR); Rafael Santos Borré – Internacional S.C. (BRA); Carlos Gómez – Vasco da Gama (BRA); Johan Carbonero – Internacional S.C. (BRA).