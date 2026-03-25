Lorenzo acabó con los rumores; la verdad del caso Villa en Selección Colombia

Nestor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia, le puso fin a los rumores sobre el caso de Sebastián Villa y su no convocatoria para disputar la fecha FIFA.

El estratega nacional aclaro que sí se comunicó con el jugador y lo bloqueó ante la FIFA para una posible convocatoria.

Sin embargo, el extremo no apareció en la lista final por una decisión técnica, aunque sí lo considera dentro del proceso de la Selección para el futuro.

"Han salido a decir que a Sebastián Villa lo cité y luego lo bajé de la convocatoria. La FIFA te obliga a 15 días antes bloquear a los jugadores. Se manda una citación formal diciendo que el jugador está citado a la Selección, pero eso se confirma dos o tres días antes de la fecha FIFA con la confirmación de la lista mía, que no sabe ni el administrativo de la federación", explicó Lorenzo.

"Yo hablé con Sebastián Villa y le dije que pensaba que tiene posibilidades dentro del espectro de la Selección por el rendimiento en su club. Le dije que lo iba a bloquear, pero eso no quería decir que iba a estar convocado", agregó.

Trámite de la visa

"Luego, desde la federación me dijeron que no tenía visa y le hicimos sacar la visa junto a Juan Camilo Durán y a Pedro Bravo", dijo.

"A Villa lo llamé por qué como nunca había estado en el proceso de Selección y le dije que iba a estar bloqueado y luego lo volví a llamar para decirle qué no iba a ser convocado. Me pareció un gesto para que no se caiga y siga con su proceso en el club para tener chances en el futuro", puntualizó.