Lorenzo reveló el mayor peligro de Congo y el plan de Colombia para frenarlo

La Selección Colombia ya tiene definido el reto para su segundo partido en el Mundial 2026.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo enfrentará este martes a la República Democrática del Congo con la intención de mantener el liderato del Grupo K, pero con una advertencia clara del entrenador: no permitir que el rival explote los espacios en velocidad.

En la previa del compromiso, el técnico argentino explicó que el principal riesgo del conjunto africano está en sus ataques directos y la capacidad de sus delanteros para generar peligro tras recuperar el balón.

Lorenzo revela el plan de Colombia para vencer a Congo: “Hay que evitar transiciones y contragolpes”

“Debemos hacer más goles. Teníamos estudiadas varias cosas sobre el Congo, pero esto ha variado. Tienen jugadores que compiten en la élite europea y eso los hace muy fuertes”, señaló Lorenzo.

El seleccionador colombiano destacó que el rival cuenta con una estructura ofensiva que puede complicar a cualquier equipo: “Es un equipo que mantiene dos delanteros importantes arriba, por lo que hay que evitar transiciones y contragolpes”, agregó.

Pese al poder físico de Congo, Lorenzo aseguró que Colombia llega preparada para responder desde el aspecto táctico y confía en la organización defensiva de sus jugadores.

“Hasta ahora no nos han lastimado con pelotas aéreas, incluso nuestra gente que no es tan alta marca muy bien”, afirmó el entrenador, resaltando el trabajo realizado por la línea defensiva.

Uno de los aspectos que más valora Lorenzo de su plantilla es la capacidad de adaptarse a diferentes escenarios. Para el técnico, la variedad de perfiles permite modificar sistemas sin perder la identidad futbolística.

La confesión de Lorenzo antes de Congo que ilusiona a Colombia

“La versatilidad de mis jugadores es algo que aplaudo. Hemos jugado contra equipos que tienen dos delanteros como el Congo y hemos actuado con línea de cuatro con un líbero adelantado o con línea de tres”, explicó.

Además, destacó las diferentes alternativas que tiene en zonas clave del campo y la competencia interna por un lugar en el once titular.

“Debemos mantener un estilo, una identidad de juego que debemos respetar; esa es la línea que hay que seguir”, afirmó Lorenzo.

Sobre la alineación, el entrenador dejó abierta la posibilidad de cambios respecto al debut ante Uzbekistán: “Siempre consideramos modificaciones, tenemos un grupo muy parejo y siempre vamos de acuerdo al rival”, concluyó.

Colombia busca una nueva victoria que le permita dar un paso firme hacia los octavos de final, pero Lorenzo tiene claro que para lograrlo deberá imponer su juego sin descuidar las armas de Congo.