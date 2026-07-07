Lorenzo reveló la clave para eliminar a Suiza y avanzar en el Mundial

La Selección Colombia ultima detalles para afrontar uno de los partidos más exigentes del Mundial 2026. En la conferencia de prensa previa al duelo de octavos de final frente a Suiza, el seleccionador Néstor Lorenzo explicó cuál será el aspecto fundamental que deberá mostrar la Tricolor para avanzar a la siguiente ronda.

La reflexión del entrenador surgió tras una pregunta del periodista de Deportes RCN, Sebastián Heredia, quien le consultó qué virtud debía fortalecer Colombia para enfrentar a un rival que ha mostrado solidez a lo largo del campeonato.

Colombia vs Suiza: Transmisión del Canal RCN

"¿Qué virtud cree usted que hay que fortalecer del equipo para enfrentar a un equipo tan complicado, tan duro y tan bien armado como Suiza?", preguntó el comunicador de La Fm.

Lorenzo respondió sin dudar y dejó claro que el orden será determinante para competir ante el conjunto europeo.

"Hay que tener mucha disciplina táctica mañana porque ellos son un equipo ordenado que ataca bien, que defiende bien y que tiene sistematizadas muchas acciones de juego desde hace muchos años", afirmó el entrenador argentino.

El plan de Néstor Lorenzo para vencer a Suiza: "Va a ser un partido duro"

El técnico también destacó el proceso que ha consolidado Suiza en los últimos ciclos internacionales, señalando que la continuidad del proyecto le ha permitido convertirse en una selección altamente competitiva.

"Hace cinco años que están con el entrenador, creo. Ya participó en dos eliminatorias y en un Mundial, donde le fue muy bien", comentó Lorenzo al referirse al trabajo desarrollado por el cuerpo técnico del conjunto helvético.

Además, resaltó la experiencia de gran parte del plantel suizo y el nivel de las ligas en las que compiten sus futbolistas.

Lorenzo destapó la mayor fortaleza de Suiza y explicó cómo frenarla

"Hay diez jugadores que estuvieron en el Mundial de Catar. Son jugadores de experiencia y muchos de ellos actúan en los mejores clubes de Europa, en la Premier League y en Italia", explicó.

Finalmente, el seleccionador colombiano anticipó un compromiso de máxima exigencia y reiteró el respeto que siente por el rival.

"Así que va a ser un partido duro contra un equipo muy bueno", concluyó Lorenzo, quien buscará llevar a Colombia a los cuartos de final de un Mundial por segunda vez en su historia.