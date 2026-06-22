Lorenzo reveló la clave para vencer a Congo: “Hay que evitar…”

La Selección Colombia ultima detalles para afrontar uno de los partidos más importantes de la fase de grupos del Mundial 2026. Luego del triunfo en el debut frente a Uzbekistán, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo se prepara para enfrentar a la República Democrática del Congo con el objetivo de consolidarse en el liderato del Grupo K y acercarse a los octavos de final.

En la previa del compromiso, el seleccionador nacional entregó algunas pistas sobre el análisis realizado al conjunto africano y dejó claro cuál será la principal preocupación de su cuerpo técnico.

“Lo que teníamos estudiado de Congo en la previa había variado bastante, entre distintos tipos de sistemas”, explicó Lorenzo en rueda de prensa. Sin embargo, el entrenador destacó que los recientes encuentros del rival permitieron identificar una tendencia táctica más definida.

Lorenzo revela el plan de Colombia para frenar a Congo y dar un paso clave hacia los octavos

“Pero ya con Dinamarca y con Portugal marcó un 5-3-2, un equipo que mantiene dos delanteros importantes arriba que hay que evitar transiciones y contras, ¿no?”, señaló el estratega argentino.

Las declaraciones reflejan el principal foco de trabajo durante los entrenamientos en Guadalajara. Colombia buscará controlar el balón, reducir los espacios y evitar pérdidas que permitan al conjunto africano explotar la velocidad de sus atacantes.

Pese a la expectativa que genera la formación titular, Lorenzo evitó revelar detalles sobre el once inicial que utilizará en el encuentro: “En cuanto al equipo no se lo di a los jugadores todavía”, comentó entre sonrisas, antes de dejar claro que no existen dudas sobre la identidad futbolística del equipo. “No, no duda no. Creemos que tenemos que también mantener un estilo y bueno, estamos sobre esa línea”.

Lorenzo descubrió el punto débil de Congo y prepara el golpe de Colombia

La buena noticia para el cuerpo técnico pasa por la recuperación de Luis Díaz. El delantero del Bayern Múnich superó el golpe sufrido ante Uzbekistán y entrenó con normalidad junto al resto de sus compañeros, mostrando que estará disponible para el compromiso.

Durante la última práctica, los jugadores realizaron ejercicios con balón y trabajos tácticos específicos, mientras que los tres arqueros se integraron completamente a las actividades grupales.

Colombia lidera actualmente el Grupo K con tres puntos, seguida por Portugal y Congo con una unidad. Una victoria este martes dejaría a la Tricolor muy cerca de asegurar su clasificación a la siguiente ronda y confirmaría el buen momento que atraviesa el equipo de Lorenzo en la Copa del Mundo.