Luis Díaz encendió las alarmas: así fue la primera gran llegada de Colombia

La selección Colombia dejó claras sus intenciones desde el pitazo inicial en el duelo de los octavos de final del Mundial 2026 frente a Suiza.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo asumió el protagonismo con la posesión del balón, mostró orden en todas sus líneas y generó la primera aproximación de peligro gracias a Luis Díaz.

Colombia no esperó: Luis Díaz lideró el primer ataque de peligro ante Suiza

Con esa primera llegada de peligro, la Tricolor envió un mensaje claro: salió decidida a imponer condiciones desde el comienzo y a buscar el triunfo que le permita instalarse entre las ocho mejores selecciones del Mundial 2026.

En los primeros minutos, el conjunto cafetero controló el ritmo del compromiso con una circulación paciente y precisa, buscando abrir espacios en la defensa europea. La presión alta y la recuperación rápida del balón le permitieron instalarse en campo rival y comenzar a inquietar al arquero suizo.

Colombia avisó desde el inicio con Luis Díaz y mostró personalidad ante Suiza

La acción más clara llegó tras una buena combinación ofensiva por la banda derecha. Un pase cruzado encontró a Luis Díaz atacando el espacio hacia el centro del área.

El extremo colombiano apareció con libertad y estuvo cerca de conectar el envío, obligando a la zaga suiza a intervenir oportunamente para evitar la primera celebración del compromiso.

Más allá de que la jugada no terminó en gol, la acción confirmó el buen arranque de Colombia, que exhibió seguridad defensiva, intensidad en la recuperación y una propuesta ofensiva basada en la velocidad de sus extremos y la movilidad de sus atacantes.