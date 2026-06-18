Luis Díaz ilusiona a Colombia en el Mundial: "vamos de menos a más"

La Selección Colombia tuvo un exitoso debut en la Copa del Mundo al derrotar con marcador de 3-1 a Uzbekistán en partido válido por el grupo K.

El equipo nacional se impuso gracias a las anotaciones de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jaminton Campaz, por lo que asumió el liderato de la zona, teniendo en cuenta que Portugal y la República Democrática del Congo empataron 1-1.

Luis Díaz, figura y dejó mensaje que ilusiona a Colombia

La gran figura del partido fue, sin duda, Luis Fernando Díaz, que con una asistencia y un gol se llevó los máximos honores del compromisos.

Al término del encuentro, Díaz destacó la dificultad de disputar la Copa del Mundo y valoró el triunfo.

"Estoy muy feliz por aportar nuevamente un gol con esta camiseta que es lo que más amamos. Estoy feliz por ayudar a los compañeros. Hemos conseguido el resultado que queríamos. Los Mundiales son así, hemos visto partidos así, nada está fácil y el que se relaje pierde", dijo.

Lucho también reconoció que Colombia tiene aspectos por mejorar, pero el grupo de jugadores se mantiene tranquilo con el plan del director técnico Néstor Lorenzo.

"Veníamos con la mentalidad de ganar como sea posible y lo hemos conseguido, hay que tratar de seguir mejorando, ir de menos a más, tranquilos con el plan del profesor y ahora a descansar", afirmó.

Finalmente, Luis Díaz valoró que la Selección Colombia irá de "menos a más" en el Mundial.

"Era el primer partido, se tenía que ganar como sea, tenemos que corregir ahora los momentos no tan buenos, pero para eso está el cuerpo técnico e ir mejorando, ir de menos a más, esto apenas empieza. Importante ganar por que era el primer partido", explicó.