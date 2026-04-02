El extremo colombiano Luis Díaz no ocultó su frustración tras las derrotas de la Selección Colombia frente a Croacia y Francia en la reciente fecha de amistosos de marzo, resultados que dejaron sensaciones negativas de cara a lo que será el próximo reto mundialista.

Luis Díaz, sincero y frustrado: “Nos dejaron muy mal parados” tras los amistosos con Colombia

El Bayern Múnich lo acapara luego de la fecha FIFA, pero el sinsabor quedó para el guajiro, ahora en entrevista con Espn, el atacante confesó la decepción que sintió luego de los juegos contra los europeos.

“Estos dos partidos, vuelvo y lo recalco, nos dejaron muy mal parados”, afirmó el guajiro, visiblemente autocrítico sobre el rendimiento del equipo. Más allá del resultado, Díaz hizo énfasis en la falta de identidad futbolística que sintió durante ambos compromisos. “Era como que no progresábamos, no se daban las cosas, no nos sentíamos esa Selección Colombia que somos nosotros”, explicó.

Díaz reiteró su compromiso con el país y con lo que viene en el calendario. “Queremos darle muchísimas alegrías al pueblo colombiano”

El atacante del combinado nacional también reconoció que la impotencia fue creciendo con el paso de los minutos. “Yo tenía unas ganas de ganar, de sacar el resultado adelante, de hacer lo mejor, pero no fluíamos”, señaló. Incluso, asumió parte de la responsabilidad: “Siento que todos podemos dar más, me incluyo yo”.

Pese al golpe anímico, Díaz trató de enviar un mensaje de calma y confianza en el grupo: “Nos toca aprender ahora. Fueron dos equipos muy buenos, muy grandes, y hay que sacar conclusiones”, comentó, reconociendo el nivel de los rivales europeos.

El futbolista también dejó claro que, a pesar de la frustración, mantiene intacta la fe en el proceso. “Vamos a seguir de esa misma manera, vamos a conseguirlo. Yo tengo muchísima fe en que vamos a hacer un gran Mundial”, aseguró.