Luis Díaz volvió a aparecer y estuvo muy cerca de abrir el marcador

La Selección Colombia continúa buscando el camino hacia el gol, pero se ha encontrado con una gran actuación del arquero Lionel M’Pasi en los primeros minutos del compromiso frente a República Democrática del Congo por la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026.

La increíble jugada de Luis Díaz que hizo sufrir a Congo

Sin embargo, el guardameta congoleño apareció nuevamente para frustrar las aspiraciones colombianas. M’Pasi reaccionó con rapidez y, ya sobre el césped, logró rechazar el disparo con sus piernas, evitando la caída de su arco y manteniendo el empate sin goles en Guadalajara.

La acción confirmó el dominio ofensivo de Colombia durante el inicio del encuentro.

El conjunto cafetero ha tenido las mejores oportunidades del partido, primero con Daniel Muñoz y posteriormente con Luis Díaz, pero la falta de contundencia y las intervenciones del arquero rival han impedido que la ventaja llegue al marcador.

Mientras tanto, República Democrática del Congo resiste con orden defensivo y apuesta por aprovechar los espacios al contragolpe.

Al minuto 16, la Tricolor volvió a generar una ocasión clara para abrir el marcador. Luis Díaz, una de las principales figuras del equipo de Néstor Lorenzo, recibió el balón en zona ofensiva, aceleró hacia el área y logró sacar un remate peligroso cuando parecía tener espacio suficiente para celebrar.