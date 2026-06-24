Luis Fernando Suárez revela la ventaja que tendrá Colombia ante Portugal en el Mundial 2026

La clasificación anticipada de Colombia a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 no solo ha generado optimismo entre los aficionados, sino también el reconocimiento de voces autorizadas del fútbol colombiano.

Una de ellas es la del técnico mundialista Luis Fernando Suárez, quien destacó el rendimiento del equipo de Néstor Lorenzo y señaló que el próximo duelo contra Portugal podría ofrecer escenarios favorables para las características de la Tricolor.

Para el estratega, el paso de Colombia a la fase eliminatoria es consecuencia directa de lo mostrado en las primeras jornadas: “Veo cosas bastante buenas en la Selección Colombia, en términos generales la clasificación es merecida”, aseguró Suárez al analizar el desempeño del conjunto nacional.

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El entrenador considera que haber asegurado el boleto antes de disputar el último partido del grupo representa una ventaja importante desde el aspecto emocional. “Hay una situación que ayuda y es estar clasificado y es bueno, da seguridad y después hay que seguir confiando en las cosas que se han hecho bien”, afirmó.

Entre los aspectos que más destacaron al exseleccionador de Ecuador y Honduras estuvo la intensidad defensiva exhibida por Colombia. “De anoche me gustó la agresividad, la atención, la disposición de recuperar muy rápido la pelota, presionarte, nunca se perdió la atención en el juego cuando no se tenía la pelota”, explicó.

Luis Fernando Suárez ve a Colombia lista para golpear a Portugal: “Puede atacar los espacios y las bandas”

Sin embargo, también lanzó una advertencia de cara a los desafíos que se aproximan: “Colombia no puede caer en los vacíos que a veces cae”, señaló, recordando que la concentración será determinante en las rondas de eliminación directa.

Pensando en el cierre de la fase de grupos frente a Portugal, Suárez cree que el estilo ofensivo del conjunto europeo puede beneficiar a los dirigidos por Lorenzo.

“La conducta normal de Portugal es atacar, siempre buscar el resultado y esa forma de jugar le va a servir a Colombia, puede atacar los espacios, las bandas”, explicó.

El técnico considera que allí puede estar una de las claves del compromiso. Con extremos veloces, transiciones rápidas y jugadores capaces de explotar los espacios abiertos, Colombia tendrá una oportunidad ideal para medir su verdadero potencial antes de iniciar el camino más exigente del Mundial, con la tranquilidad de saber que ya cumplió el primer gran objetivo.